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Названы преимущества косметики, произведенной из переработанной нефти

Названы преимущества косметики, произведенной из переработанной нефти - 10.05.2024, ПРАЙМ

Названы преимущества косметики, произведенной из переработанной нефти

Косметическое сырье, полученное путем переработки нефти, широко используется в дерматологии и косметологии из-за ряда преимуществ, среди них -... | 10.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-10T09:26+0300

2024-05-10T09:26+0300

2024-05-10T09:26+0300

нефть

косметика

здоровье

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МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Косметическое сырье, полученное путем переработки нефти, широко используется в дерматологии и косметологии из-за ряда преимуществ, среди них - противовоспалительное и антибактериальное действие, сохранение влаги в коже и ускорение ее регенерации, рассказали РИА Новости эксперты рынка "Хелснет" Национальной технологической инициативы (НТИ). "Косметика из нефтепродуктов легко впитывается, делает кожу мягкой и эластичной, не оказывая при этом раздражающего эффекта, замедляет естественное старение. Например, минеральное масло, получаемое из нефти, является одним из самых распространенных ингредиентов в кремах. Оно обладает высокой степенью очищения и увлажнения, а также защищает кожу от потери влаги", - сказала доцент кафедры дерматовенерологии и косметологии Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ), эксперт НТИ Антонина Арсеньева. По словам Арсеньевой, продукты нефтепереработки использовались в косметических целях еще в XIII веке: путешественник Марко Поло упоминал, что нафталаном в Азербайджане смазывали кожу при заболеваниях у людей и скота. Нафталановая нефть - это сорт нефти из месторождения вблизи города Нафталан в Азербайджане, уточняет эксперт. С ней согласна и Виктория Шарапова, сооснователь биотех стартап-студии Scanderm, эксперт НТИ. "В начале нулевых выходило большое количество исследований о пользе нафталана и его производных для атопичной кожи и для уменьшения проявления псориаза, - замечает она, - "Полезные свойства обусловлены составом: сера и микроэлементы для противовоспалительного и антибактериального действия; ускорение регенерации и сохранение влаги в коже за счет окклюзионных свойств компонента". В качестве примеров нефтепродуктов, которые применяются для лечения кожи, Шарапова приводит парафин, вазелин, минеральное, вазелиновое и парафиновое масла и церезин. Они применяются для разработки декоративной косметики, пленочных восков для депиляции, в качестве окклюзионных мазей, а также как база для медицинских мазей разного назначения (обезболивающие, против аллергии и сухости). Однако, подчеркивает собеседница агентства, важно, чтобы компонент был очищен от других фракций нефти и одобрен для применения в косметике и косметологии и прошел все необходимые проверки на токсикологию и на содержание тяжелых металлов.

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нефть, косметика, здоровье