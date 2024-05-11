https://1prime.ru/20240511/inomarki-848060940.html

В России резко сократились продажи авто некитайских брендов, сообщили СМИ

В России резко сократились продажи авто некитайских брендов, сообщили СМИ - 11.05.2024, ПРАЙМ

В России резко сократились продажи авто некитайских брендов, сообщили СМИ

В апреле текущего года "настоящие иномарки" впервые покинули топ-50 популярных в России моделей, сообщил портал 74.ru. В качестве "настоящих иномарок" авторы... | 11.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-11T09:53+0300

2024-05-11T09:53+0300

2024-05-11T09:53+0300

экономика

авто

иномарки

спрос на легковые авто

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МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. В апреле текущего года "настоящие иномарки" впервые покинули топ-50 популярных в России моделей, сообщил портал 74.ru. В качестве "настоящих иномарок" авторы материала указали известные в России на протяжении многих лет японские, американские и южнокорейские бренды.Проанализировав данные агентства "Автостат" портал выяснил, что самой популярной некитайской иномаркой в апреле стал Hyundai Tucson. При этом он занял в рейтинге только 57-е место. За ним разместились Toyota Camry (58-е место), Kia Sportage (59-е), BMW X5 (61-е), Lexus RX (62-е), Toyota RAV4 (64-е). Иномарка из США Chevrolet Monza оказалась на 79-м месте.Одной из главных причин таких результатов авторы материала считают снижение доли ввоза указанных моделей в Россию по схеме параллельного импорта. С марта по апрель она снизилась с 11 до 8%. Остальные 92% рынка заняли российские и китайские бренды.Отмечается, что исключением является принадлежащий AGR Automotive Group бренд Solaris, который формально является российским, но по факту предлагает собранные в Санкт-Петербурге модели.В качестве еще одной причины 74.ru назвал окончание в апреле текущего года "транзитного периода для российского авторынка", при котором в течение двух лет страну покинули концерны из "недружественных стран" и резко снизился ввоз их продукции, перестав играть заметную роль на российском рынке. Также отмечается снижение объемов местного производства иномарок и степени их локализации.Кроме того, по данным портала, влияние оказало сокращение "серого" и параллельного импорта после ведения с 1 апреля новых правил расчета утилизационного сбора.

https://1prime.ru/20240508/avto-847996602.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, иномарки, спрос на легковые авто