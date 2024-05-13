https://1prime.ru/20240513/aviareysy-848096598.html
Власти Приморья и Киргизии планируют открытие прямых авиарейсов
Власти Приморья и Киргизии планируют открытие прямых авиарейсов - 13.05.2024, ПРАЙМ
Власти Приморья и Киргизии планируют открытие прямых авиарейсов
Власти Приморья и Кыргызской Республики обсуждают открытие прямых авиарейсов между регионом и республикой, сообщает краевое правительство. | 13.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-13T07:54+0300
2024-05-13T07:54+0300
2024-05-13T07:55+0300
экономика
приморье
киргизия
авиарейсы
https://cdnn.1prime.ru/img/84142/29/841422967_0:251:2401:1601_1920x0_80_0_0_5a7a39becbcef9433246f24cae60ff67.jpg
МОСКВА, 13 мая – ПРАЙМ. Власти Приморья и Кыргызской Республики обсуждают открытие прямых авиарейсов между регионом и республикой, сообщает краевое правительство. Вопросы развития сотрудничества между регионом и республикой в ходе рабочей встречи обсудили зампред краевого правительства Николай Стецко и руководитель канцелярии посольства Кыргызской Республики во Владивостоке Ринат Исаков. "Руководитель канцелярии Посольства Кыргызской Республики во Владивостоке поднял вопрос прямых авиарейсов между Приморьем и Киргизией. Заместитель председателя регионального правительства поддержал предложение об их открытии", - говорится в сообщении. По словам Стецко, которые приводятся в сообщении, за последний год экспорт из Приморья в Киргизию вырос в четыре раза. Также в ходе встречи он пригласил кыргызскую делегацию принять участие в девятом Восточном экономическом форуме, который состоится во Владивостоке в сентябре.
https://1prime.ru/20240501/kndr-847825254.html
приморье
киргизия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84142/29/841422967_130:0:2265:1601_1920x0_80_0_0_f6e21d4a091fe6c63aeabc72b4886af3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
приморье, киргизия, авиарейсы
Экономика, Приморье, КИРГИЗИЯ, авиарейсы
Власти Приморья и Киргизии планируют открытие прямых авиарейсов
Власти Приморья и Кыргызской Республики обсуждают открытие прямых авиарейсов
МОСКВА, 13 мая – ПРАЙМ. Власти Приморья и Кыргызской Республики обсуждают открытие прямых авиарейсов между регионом и республикой, сообщает краевое правительство.
Вопросы развития сотрудничества между регионом и республикой в ходе рабочей встречи обсудили зампред краевого правительства Николай Стецко и руководитель канцелярии посольства Кыргызской Республики во Владивостоке Ринат Исаков.
"Руководитель канцелярии Посольства Кыргызской Республики во Владивостоке поднял вопрос прямых авиарейсов между Приморьем и Киргизией. Заместитель председателя регионального правительства поддержал предложение об их открытии", - говорится в сообщении.
КНДР предложила Приморью организовать детскую смену в лагере "Сондовон"
По словам Стецко, которые приводятся в сообщении, за последний год экспорт из Приморья в Киргизию вырос в четыре раза. Также в ходе встречи он пригласил кыргызскую делегацию принять участие в девятом Восточном экономическом форуме, который состоится во Владивостоке в сентябре.