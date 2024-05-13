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Власти Приморья и Киргизии планируют открытие прямых авиарейсов

Власти Приморья и Киргизии планируют открытие прямых авиарейсов - 13.05.2024, ПРАЙМ

Власти Приморья и Киргизии планируют открытие прямых авиарейсов

Власти Приморья и Кыргызской Республики обсуждают открытие прямых авиарейсов между регионом и республикой, сообщает краевое правительство. | 13.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-13T07:54+0300

2024-05-13T07:54+0300

2024-05-13T07:55+0300

экономика

приморье

киргизия

авиарейсы

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МОСКВА, 13 мая – ПРАЙМ. Власти Приморья и Кыргызской Республики обсуждают открытие прямых авиарейсов между регионом и республикой, сообщает краевое правительство. Вопросы развития сотрудничества между регионом и республикой в ходе рабочей встречи обсудили зампред краевого правительства Николай Стецко и руководитель канцелярии посольства Кыргызской Республики во Владивостоке Ринат Исаков. "Руководитель канцелярии Посольства Кыргызской Республики во Владивостоке поднял вопрос прямых авиарейсов между Приморьем и Киргизией. Заместитель председателя регионального правительства поддержал предложение об их открытии", - говорится в сообщении. По словам Стецко, которые приводятся в сообщении, за последний год экспорт из Приморья в Киргизию вырос в четыре раза. Также в ходе встречи он пригласил кыргызскую делегацию принять участие в девятом Восточном экономическом форуме, который состоится во Владивостоке в сентябре.

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приморье

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приморье, киргизия, авиарейсы