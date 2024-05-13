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Жители ДНР обвинили ВСУ в применении отравляющих веществ против гражданских
Жители ДНР обвинили ВСУ в применении отравляющих веществ против гражданских - 13.05.2024, ПРАЙМ
Жители ДНР обвинили ВСУ в применении отравляющих веществ против гражданских
Вооруженные силы Украины применяли против гражданского населения в селе Семеновка Ясиноватского района ДНР боевые отравляющие вещества: люди задыхались, у них... | 13.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-13T06:40+0300
2024-05-13T06:40+0300
2024-05-13T06:45+0300
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины применяли против гражданского населения в селе Семеновка Ясиноватского района ДНР боевые отравляющие вещества: люди задыхались, у них начиналась рвота, сильный кашель, у ряда граждан отдельные симптомы сохраняются до сих пор. Об этом РИА Новости рассказал местный житель Сергей, которого российские военные эвакуировали из зоны боев в конце апреля. В МО РФ 4 мая сообщили, что подразделения группировки войск "Центр" освободили населенные пункты Новобахмутовка, Семеновка и Бердычи в ДНР. "Какой-то тип оружия у них (ВСУ - прим. ред.), я так понял, какое-то химическое оружие, потому что было такое ощущение: задышка, вкус во рту типа миндаля и вкус металла, задыхались люди, рвота открывалась у людей", - рассказал собеседник агентства. По словам Сергея, его и соседей спасало большое дерево у входа в погреб, где они укрывались. Это дерево помешало украинскому БПЛА сбросить снаряд точно во вход в подвал. Также о применении украинскими войсками отравляющих веществ сообщил еще один и житель Семеновки - Андрей. Он рассказал следующее: "Оно (отравляющее вещество - прим. ред.) сразу бьет в нос, типа нашатыря, потом начинают слезы идти, задыхаешься, дышать невозможно, до сих пор кашляю хожу... Через одеяло пытались дышать, с ветром уходило. Что сбрасывали - я не знаю, как оно выглядело, что оно из себя представляет. Что это такое - химоружие или еще что-то - мне было не до того, чтобы выяснять". Жители Семеновки ранее сообщали, что дислоцированные в селе боевики Нацгвардии Украины сбрасывали в БПЛА боеприпасы на погреба, где укрывались гражданские.
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днр, всу, обвинение
Спецоперация на Украине, ДНР, ВСУ, обвинение
Жители ДНР обвинили ВСУ в применении отравляющих веществ против гражданских
В ДНР обвинили ВСУ в применении боевых отравляющие вещества против гражданских
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины применяли против гражданского населения в селе Семеновка Ясиноватского района ДНР боевые отравляющие вещества: люди задыхались, у них начиналась рвота, сильный кашель, у ряда граждан отдельные симптомы сохраняются до сих пор. Об этом РИА Новости рассказал местный житель Сергей, которого российские военные эвакуировали из зоны боев в конце апреля.
В МО РФ 4 мая сообщили, что подразделения группировки войск "Центр" освободили населенные пункты Новобахмутовка, Семеновка и Бердычи в ДНР.
"Какой-то тип оружия у них (ВСУ - прим. ред.), я так понял, какое-то химическое оружие, потому что было такое ощущение: задышка, вкус во рту типа миндаля и вкус металла, задыхались люди, рвота открывалась у людей", - рассказал собеседник агентства.
По словам Сергея, его и соседей спасало большое дерево у входа в погреб, где они укрывались. Это дерево помешало украинскому БПЛА сбросить снаряд точно во вход в подвал.
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Также о применении украинскими войсками отравляющих веществ сообщил еще один и житель Семеновки - Андрей.
Он рассказал следующее: "Оно (отравляющее вещество - прим. ред.) сразу бьет в нос, типа нашатыря, потом начинают слезы идти, задыхаешься, дышать невозможно, до сих пор кашляю хожу... Через одеяло пытались дышать, с ветром уходило. Что сбрасывали - я не знаю, как оно выглядело, что оно из себя представляет. Что это такое - химоружие или еще что-то - мне было не до того, чтобы выяснять".
Жители Семеновки ранее сообщали, что дислоцированные в селе боевики Нацгвардии Украины сбрасывали в БПЛА боеприпасы на погреба, где укрывались гражданские.