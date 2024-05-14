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Байден подписал закон о запрете на поставки в США урана из России

Байден подписал закон о запрете на поставки в США урана из России - 14.05.2024, ПРАЙМ

Байден подписал закон о запрете на поставки в США урана из России

Президент США Джо Байден подписал принятый американскими конгрессом закон о запрете на импорт урана из России, сообщили в Белом доме. | 14.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-14T05:06+0300

2024-05-14T05:06+0300

2024-05-14T05:09+0300

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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Президент США Джо Байден подписал принятый американскими конгрессом закон о запрете на импорт урана из России, сообщили в Белом доме. "В понедельник, 13 мая 2024 года, президент подписал закон H.R. 1042 "Акт о запрете импорта российского урана", который запрещает импорт не облученного, низкообогащенного урана, произведенного в Российской Федерации или российским предприятием", - указано в распространенном заявлении.Американский сенат 30 апреля одобрил законопроект (HR 1042), который запрещает импорт урана из России и вступает в силу через 90 дней после принятия закона. Законопроект, одобренный палатой представителей США в декабре, был представлен президенту США Джо Байдену на подпись. При этом законодательство США включает положение, которое позволяет представлять исключения на запрет до 2027 года, в том числе если такое исключение отвечает "национальным интересам" США.Законопроект предполагает запрет импорта низкообогащенного урана, произведенного в РФ или одним из зарегистрированных в России предприятий. Его действие рассчитано вплоть до 2040 года. Вместе с тем инициатива уполномочивает министра энергетики США по согласованию с госсекретарем и главой минторга отменить этот запрет, если другие источники поставок урана окажутся недоступны или если импорт российского топлива будет отвечать "национальным интересам" США.При этом крупнейшая в США компания в области ядерного топливного цикла Centrus уже заявила, что после подписания закона о запрете импорта обогащенного российского урана обратится к профильным ведомствам с запросом внести исключения на запрет импорта этого стратегического материала из РФ, чтобы продолжить его поставки своим клиентам и обеспечить интересы всей американской атомной отрасли, говорится в её заявлении.Сейчас в США доля атомной энергетики составляет 20%, самостоятельно обеспечить себя топливом США могут на 30%, на поставки урана из России приходится около 20%. По данным американского министерства энергетики, "Росатом" поставляет обогащенный уран, используемый в качестве сырья для топлива, для более чем 90 коммерческих реакторов в США, что делает ее иностранным поставщиком номер один для Штатов.Цены на мировом рынке урана резко выросли после объявленных США намерений отказаться от поставок урана из России. "Росатом" в свою очередь неоднократно подчеркивал, что в полной мере выполняет все обязательства перед зарубежными заказчиками. Политическая конъюнктура не должна дестабилизировать работу ядерно-топливного рынка, указывала российская госкорпорация.

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сша, уран, россия