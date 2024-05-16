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В НАТО вновь призвали поставлять Украине оружие в ущерб альянсу

В НАТО вновь призвали поставлять Украине оружие в ущерб альянсу - 16.05.2024, ПРАЙМ

В НАТО вновь призвали поставлять Украине оружие в ущерб альянсу

Страны НАТО должны снабжать Киев вооружением даже в ущерб стандартам альянса, заявил глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр. | 16.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-16T10:46+0300

2024-05-16T10:46+0300

2024-05-16T11:20+0300

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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Страны НАТО должны снабжать Киев вооружением даже в ущерб стандартам альянса, заявил глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр."Необходимо делать выбор в пользу поставок Украине даже в ущерб стандартам альянса", — отметил он.Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в свою очередь предложил странам сделать вывбор в пользу Киева, однако не забывать пополнять собственные резервы.Россия утверждает, что такие поставки оружия усложняют урегулирование конфликта, вовлекают страны НАТО и создают опасность для всех. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что любые поставки оружия на Украину являются законной целью для России.Дипломат также обвинил Вашингтон и страны НАТО в прямом вовлечении в конфликт, включая не только поставки оружия, но и обучение военных на своих территориях.

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нато, украина, оружие, новости