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В НАТО вновь призвали поставлять Украине оружие в ущерб альянсу
В НАТО вновь призвали поставлять Украине оружие в ущерб альянсу - 16.05.2024, ПРАЙМ
В НАТО вновь призвали поставлять Украине оружие в ущерб альянсу
Страны НАТО должны снабжать Киев вооружением даже в ущерб стандартам альянса, заявил глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр. | 16.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-16T10:46+0300
2024-05-16T10:46+0300
2024-05-16T11:20+0300
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Страны НАТО должны снабжать Киев вооружением даже в ущерб стандартам альянса, заявил глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр."Необходимо делать выбор в пользу поставок Украине даже в ущерб стандартам альянса", — отметил он.Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в свою очередь предложил странам сделать вывбор в пользу Киева, однако не забывать пополнять собственные резервы.Россия утверждает, что такие поставки оружия усложняют урегулирование конфликта, вовлекают страны НАТО и создают опасность для всех. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что любые поставки оружия на Украину являются законной целью для России.Дипломат также обвинил Вашингтон и страны НАТО в прямом вовлечении в конфликт, включая не только поставки оружия, но и обучение военных на своих территориях.
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нато, украина, оружие, новости
Спецоперация на Украине, НАТО, УКРАИНА, оружие, Новости
В НАТО вновь призвали поставлять Украине оружие в ущерб альянсу
Бауэр: надо делать выбор в пользу поставок Киеву даже в ущерб стандартам альянса
МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Страны НАТО должны снабжать Киев вооружением даже в ущерб стандартам альянса, заявил глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр.
"Необходимо делать выбор в пользу поставок Украине даже в ущерб стандартам альянса", — отметил он.
Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в свою очередь предложил странам сделать вывбор в пользу Киева, однако не забывать пополнять собственные резервы.
Россия утверждает, что такие поставки оружия усложняют урегулирование конфликта, вовлекают страны НАТО и создают опасность для всех. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что любые поставки оружия на Украину являются законной целью для России.
Дипломат также обвинил Вашингтон и страны НАТО в прямом вовлечении в конфликт, включая не только поставки оружия, но и обучение военных на своих территориях.
Генсек НАТО: бессмысленно восстанавливать Украину, если она проиграет