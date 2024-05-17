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Путин объяснил, почему США ополчились на электрокары из Китая

Путин объяснил, почему США ополчились на электрокары из Китая - 17.05.2024, ПРАЙМ

Путин объяснил, почему США ополчились на электрокары из Китая

Увеличение пошлин США на китайские электрокары похоже на элемент экономической войны, это недобросовестная борьба, заявил президент РФ Владимир Путин. | 17.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-17T13:31+0300

2024-05-17T13:31+0300

2024-05-17T13:31+0300

пошлины

таможенные пошлины

электромобили

сша

джо байден

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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Увеличение пошлин США на китайские электрокары похоже на элемент экономической войны, это недобросовестная борьба, заявил президент РФ Владимир Путин."Внешне это (увеличение пошлин на электрокары - ред.) смотрится как санкции, но это уже, конечно, такие элементы экономической войны. Не первый раз они применяются... Это просто элементы недобросовестной конкуренции", - сказал Путин на пресс-конференции.Ранее стало известно, что администрация американского президента Джо Байдена вводит пакет изменения торговых тарифов для китайской продукции. В частности, пошлины на электромобили из Китая взлетели в четыре раза - с 25 до 100 процентов. Также предполагается ввести дополнительную пошлину в размере 2,5% на все электромобили, поставляемые в США.На литиево-ионные аккумуляторы и комплектующие для них пошлины вырастут с 7,5 до 25 процентов, на фотоэлектрические элементы для изготовления солнечных панелей — с 25 до 50 процентов. Пошлинами обложат критически важные минералы.Появятся и новые тарифы. На полезные ископаемые, средства индивидуальной защиты для медучреждений и погрузочные краны для Китая они составят 25%. Ранее эти товары можно было ввозить беспошлинно. Ввоз шприцов и игл, ранее не облагавшийся пошлинами, будет возможен по 50-процентному тарифу. В целом новые меры затронут импорт китайских товаров в США на 18 миллиардов долларов. Это одна из самых серьезных мер, предпринятых Байденом в экономической гонке с Китаем.

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пошлины, таможенные пошлины, электромобили, сша, джо байден