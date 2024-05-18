Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Киев попросил США снять ограничения на использование оружия, пишет СМИ - 18.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240518/oruzhie-848295518.html
Киев попросил США снять ограничения на использование оружия, пишет СМИ
Киев попросил США снять ограничения на использование оружия, пишет СМИ - 18.05.2024, ПРАЙМ
Киев попросил США снять ограничения на использование оружия, пишет СМИ
Власти Украины обратились к США с просьбой снять имеющиеся ограничения на использование оружия американского производства против военных объектов на территории, | 18.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-18T08:13+0300
2024-05-18T08:13+0300
спецоперация на украине
украина
сша
оружие
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/42/842554206_0:0:2387:1343_1920x0_80_0_0_e136c5650969a94ba978b9cc08ee910b.jpg
МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Власти Украины обратились к США с просьбой снять имеющиеся ограничения на использование оружия американского производства против военных объектов на территории, которую на Западе признают российской, пишет Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников, в том числе из Пентагона.Также, по данным издания, также Киев попросил определить цели на территории России, которыем ВСУ смогут атаковать своими вооружениями.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Украина обратилась к администрации Байдена с просьбой помочь определить цели в России, по которым Киев может нанести удар собственным оружием. Они также попросили Штаты снять ограничения на использование предоставленного американцами оружия против военных объектов внутри России", — говорится в публикации.Чиновники сообщили, что Киев направил запрос на прошлой неделе, в настоящее время он находится на рассмотрении.Россия ранее направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны альянса "играют с огнем", помогая Киеву воооружением. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
https://1prime.ru/20240517/kharkov-848286796.html
украина
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/42/842554206_133:0:2254:1591_1920x0_80_0_0_fedcd5b2f10a014d23c537254938f446.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, сша, оружие
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, США, оружие
08:13 18.05.2024
 
Киев попросил США снять ограничения на использование оружия, пишет СМИ

WSJ: Киев просил разрешить использовать американское оружие для ударов по России

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 18.05.2024
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Власти Украины обратились к США с просьбой снять имеющиеся ограничения на использование оружия американского производства против военных объектов на территории, которую на Западе признают российской, пишет Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников, в том числе из Пентагона.
Также, по данным издания, также Киев попросил определить цели на территории России, которыем ВСУ смогут атаковать своими вооружениями.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
"Украина обратилась к администрации Байдена с просьбой помочь определить цели в России, по которым Киев может нанести удар собственным оружием. Они также попросили Штаты снять ограничения на использование предоставленного американцами оружия против военных объектов внутри России", — говорится в публикации.
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 17.05.2024
Киев предупреждали. В Британии поражены бездействием ВСУ под Харьковом
Вчера, 16:47
Чиновники сообщили, что Киев направил запрос на прошлой неделе, в настоящее время он находится на рассмотрении.
Россия ранее направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны альянса "играют с огнем", помогая Киеву воооружением. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАСШАоружие
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала