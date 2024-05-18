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Киев попросил США снять ограничения на использование оружия, пишет СМИ
Киев попросил США снять ограничения на использование оружия, пишет СМИ - 18.05.2024, ПРАЙМ
Киев попросил США снять ограничения на использование оружия, пишет СМИ
Власти Украины обратились к США с просьбой снять имеющиеся ограничения на использование оружия американского производства против военных объектов на территории, | 18.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-18T08:13+0300
2024-05-18T08:13+0300
2024-05-18T08:13+0300
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МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Власти Украины обратились к США с просьбой снять имеющиеся ограничения на использование оружия американского производства против военных объектов на территории, которую на Западе признают российской, пишет Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников, в том числе из Пентагона.Также, по данным издания, также Киев попросил определить цели на территории России, которыем ВСУ смогут атаковать своими вооружениями.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Украина обратилась к администрации Байдена с просьбой помочь определить цели в России, по которым Киев может нанести удар собственным оружием. Они также попросили Штаты снять ограничения на использование предоставленного американцами оружия против военных объектов внутри России", — говорится в публикации.Чиновники сообщили, что Киев направил запрос на прошлой неделе, в настоящее время он находится на рассмотрении.Россия ранее направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны альянса "играют с огнем", помогая Киеву воооружением. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
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украина, сша, оружие
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, США, оружие
Киев попросил США снять ограничения на использование оружия, пишет СМИ
WSJ: Киев просил разрешить использовать американское оружие для ударов по России
МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ.
Власти Украины обратились к США с просьбой снять имеющиеся ограничения на использование оружия американского производства против военных объектов на территории, которую на Западе признают российской, пишет Wall Street Journal
со ссылкой на американских чиновников, в том числе из Пентагона.
Также, по данным издания, также Киев попросил определить цели на территории России, которыем ВСУ смогут атаковать своими вооружениями.
"Украина обратилась к администрации Байдена с просьбой помочь определить цели в России, по которым Киев может нанести удар собственным оружием. Они также попросили Штаты снять ограничения на использование предоставленного американцами оружия против военных объектов внутри России", — говорится в публикации.
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Чиновники сообщили, что Киев направил запрос на прошлой неделе, в настоящее время он находится на рассмотрении.
Россия ранее направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны альянса "играют с огнем", помогая Киеву воооружением. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.