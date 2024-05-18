https://1prime.ru/20240518/zelenskiy-848297586.html

Зеленский назвал "самое большое преимущество" России в конфликте

Зеленский назвал "самое большое преимущество" России в конфликте - 18.05.2024, ПРАЙМ

Зеленский назвал "самое большое преимущество" России в конфликте

Наибольшее преимущество России в конфликте заключается в том, что Запад наложил на Украину ряд ограничений, касающихся применения поставляемого для ВСУ оружия... | 18.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-18T11:28+0300

2024-05-18T11:28+0300

2024-05-18T11:28+0300

спецоперация на украине

украина

всу

владимир зеленский

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МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Наибольшее преимущество России в конфликте заключается в том, что Запад наложил на Украину ряд ограничений, касающихся применения поставляемого для ВСУ оружия для ударов по российской территории, заявил в интервью AFP Владимир Зеленский."Они могут обстреливать нашу территорию из любого оружия со своей территории. Это самое большое преимущество, которое имеется у России. Мы не можем ничего сделать с их системами, расположенными на территории России, с помощью западного оружия", — заявил он.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо мнению Зеленского, сейчас у ВСУ есть только четверть необходимого вооружения для ПВО, а чтобы в воздушном пространстве установился "паритет", Киеву требуется от 120 до 130 современных самолетов, в частности, истребителей F-16.Говоря о численности личного состава украинских войск, Зеленский указал на необходимость укомплектовать резервы.Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников, в том числе из Пентагона, написала, что власти Украины обратились к США с просьбой снять имеющиеся ограничения на использование оружия американского производства против военных объектов на территории, которую на Западе признают российской.Ранее России направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны альянса "играют с огнем", помогая Киеву вооружением. Таким образом блок и Соединенные Штаты, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.

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украина, всу, владимир зеленский