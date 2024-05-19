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В Британии рассказали, почему Германия не отправляет Taurus Украине
В Британии рассказали, почему Германия не отправляет Taurus Украине - 19.05.2024, ПРАЙМ
В Британии рассказали, почему Германия не отправляет Taurus Украине
ФРГ не поставляет Киеву дальнобойные ракеты Taurus, чтобы избежать атак на Крым, заявил в интервью Sky News британский министр обороны Грант Шэппс. | 19.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-19T13:39+0300
2024-05-19T13:39+0300
2024-05-19T13:39+0300
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МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. ФРГ не поставляет Киеву дальнобойные ракеты Taurus, чтобы избежать атак на Крым, заявил в интервью Sky News британский министр обороны Грант Шэппс."У Германии имеется возможность предоставить эти дальнобойные ракеты, но они не позволяют использовать их для ударов по Крыму", — указал он.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо словам министра, все больше европейских государств должны последовать британскому примеру — то есть направить Киеву ракеты и разрешить атаковать российскую территорию, в том числе и Крымский полуостров, который в Лондоне считают украинским.Ранее Россия направляла странам Североатлантического альянса ноту по поставкам оружия Киеву. Глава МИД Сергей Лавров указывал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине вооружением. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
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Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, оружие, TAURUS
В Британии рассказали, почему Германия не отправляет Taurus Украине
Министр Шэппс: ФРГ не поставляет Taurus ВСУ во избежание ударов по Крыму
МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ.
ФРГ не поставляет Киеву дальнобойные ракеты Taurus, чтобы избежать атак на Крым, заявил в интервью Sky News
британский министр обороны Грант Шэппс.
"У Германии имеется возможность предоставить эти дальнобойные ракеты, но они не позволяют использовать их для ударов по Крыму", — указал он.
По словам министра, все больше европейских государств должны последовать британскому примеру — то есть направить Киеву ракеты и разрешить атаковать российскую территорию, в том числе и Крымский полуостров, который в Лондоне считают украинским.
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Ранее Россия направляла странам Североатлантического альянса ноту по поставкам оружия Киеву. Глава МИД Сергей Лавров указывал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине вооружением. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.