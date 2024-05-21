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Зеленский открыто солгал западным журналистам

Зеленский открыто солгал западным журналистам - 21.05.2024, ПРАЙМ

Зеленский открыто солгал западным журналистам

Украинские военные якобы не на наносили удары западным оружием по территории Российской Федерации, сообщил в беседе с информагентством Reuters президент Украины | 21.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-21T08:20+0300

2024-05-21T08:20+0300

2024-05-21T08:21+0300

спецоперация на украине

владимир зеленский

оружие

россия

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МОСКВА, 21 мая – ПРАЙМ. Украинские военные якобы не на наносили удары западным оружием по территории Российской Федерации, сообщил в беседе с информагентством Reuters президент Украины Владимир Зеленский.В частности, украинский лидер заявил: "Мы никогда не использовали западные вооружения для нападения на Россию, не били по их территории, нам не дали зеленый свет".Между тем Вооруженные силы Украины неоднократно применяли поставленное западными странами оружие для атак не только на новые российские регионы и Крым, но и на Белгородскую область.Так, согласно данным МО РФ, украинские войска применяют для нанесения ударов по российской территории чешские РСЗО RM-70 Vampire. В конце января нынешнего года ВСУ сбили над Белгородской областью российский военно-транспортный самолет Ил-76, в котором вези на обмен 65 украинских военнопленных. Как было установлено в ходе экспертизы, российский транспортник был поражен системой Patriot американского производства (двумя ракетами MIM-104A). А уже в мае, по сообщениям Минобороны РФ, над Белгородом были уничтожены французские бомбы HAMMER.Как ранее заявлял президент РФ Владимир Путин, Российская Федерация будет отодвигать демилитаризованную зону на Украине — она должна быть на удалении, которое обеспечивает безопасность от поражения дальнобойными орудиями зарубежного производства, используемыми ВСУ для атак на города и мирных гражданам.

https://1prime.ru/20240515/oruzhie-848173035.html

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владимир зеленский, оружие, россия