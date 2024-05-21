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Зеленский открыто солгал западным журналистам - 21.05.2024, ПРАЙМ
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Зеленский открыто солгал западным журналистам
Зеленский открыто солгал западным журналистам - 21.05.2024, ПРАЙМ
Зеленский открыто солгал западным журналистам
Украинские военные якобы не на наносили удары западным оружием по территории Российской Федерации, сообщил в беседе с информагентством Reuters президент Украины | 21.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-21T08:20+0300
2024-05-21T08:21+0300
спецоперация на украине
владимир зеленский
оружие
россия
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МОСКВА, 21 мая – ПРАЙМ. Украинские военные якобы не на наносили удары западным оружием по территории Российской Федерации, сообщил в беседе с информагентством Reuters президент Украины Владимир Зеленский.В частности, украинский лидер заявил: "Мы никогда не использовали западные вооружения для нападения на Россию, не били по их территории, нам не дали зеленый свет".Между тем Вооруженные силы Украины неоднократно применяли поставленное западными странами оружие для атак не только на новые российские регионы и Крым, но и на Белгородскую область.Так, согласно данным МО РФ, украинские войска применяют для нанесения ударов по российской территории чешские РСЗО RM-70 Vampire. В конце января нынешнего года ВСУ сбили над Белгородской областью российский военно-транспортный самолет Ил-76, в котором вези на обмен 65 украинских военнопленных. Как было установлено в ходе экспертизы, российский транспортник был поражен системой Patriot американского производства (двумя ракетами MIM-104A). А уже в мае, по сообщениям Минобороны РФ, над Белгородом были уничтожены французские бомбы HAMMER.Как ранее заявлял президент РФ Владимир Путин, Российская Федерация будет отодвигать демилитаризованную зону на Украине — она должна быть на удалении, которое обеспечивает безопасность от поражения дальнобойными орудиями зарубежного производства, используемыми ВСУ для атак на города и мирных гражданам.
https://1prime.ru/20240515/oruzhie-848173035.html
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владимир зеленский, оружие, россия
Спецоперация на Украине, Владимир Зеленский, оружие, РОССИЯ
08:20 21.05.2024 (обновлено: 08:21 21.05.2024)
 
Зеленский открыто солгал западным журналистам

Зеленский солгал, что Украина не наносит удары по России западным оружием

© Фото : Public Domain/President Of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 21 мая – ПРАЙМ. Украинские военные якобы не на наносили удары западным оружием по территории Российской Федерации, сообщил в беседе с информагентством Reuters президент Украины Владимир Зеленский.
В частности, украинский лидер заявил: "Мы никогда не использовали западные вооружения для нападения на Россию, не били по их территории, нам не дали зеленый свет".
Между тем Вооруженные силы Украины неоднократно применяли поставленное западными странами оружие для атак не только на новые российские регионы и Крым, но и на Белгородскую область.
Так, согласно данным МО РФ, украинские войска применяют для нанесения ударов по российской территории чешские РСЗО RM-70 Vampire. В конце января нынешнего года ВСУ сбили над Белгородской областью российский военно-транспортный самолет Ил-76, в котором вези на обмен 65 украинских военнопленных. Как было установлено в ходе экспертизы, российский транспортник был поражен системой Patriot американского производства (двумя ракетами MIM-104A). А уже в мае, по сообщениям Минобороны РФ, над Белгородом были уничтожены французские бомбы HAMMER.
Танк M1A1 Abrams - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2024
"Просто не работают". Россия выводит из строя дорогостоящее западное оружие
15 мая, 09:19
Как ранее заявлял президент РФ Владимир Путин, Российская Федерация будет отодвигать демилитаризованную зону на Украине — она должна быть на удалении, которое обеспечивает безопасность от поражения дальнобойными орудиями зарубежного производства, используемыми ВСУ для атак на города и мирных гражданам.
 
Спецоперация на УкраинеВладимир ЗеленскийоружиеРОССИЯ
 
 
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