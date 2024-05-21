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Россияне впервые стали закладывать дорогие машины, сообщили СМИ - 21.05.2024, ПРАЙМ
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Россияне впервые стали закладывать дорогие машины, сообщили СМИ
Россияне впервые стали закладывать дорогие машины, сообщили СМИ - 21.05.2024, ПРАЙМ
Россияне впервые стали закладывать дорогие машины, сообщили СМИ
Средняя стоимость машин, которые передаются в обеспечение по автозаймам, в январе-марте текущего года впервые превысила один миллион рублей, достигнув 1,012... | 21.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-21T10:07+0300
2024-05-21T10:36+0300
экономика
авто
кредиты
залог
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МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Средняя стоимость машин, которые передаются в обеспечение по автозаймам, в январе-марте текущего года впервые превысила один миллион рублей, достигнув 1,012 миллиона рублей, сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на данные исследования финтех-сервиса CarMoney.Отмечается, что рост составил 30,7% по сравнению с аналогичным показателем 2022 года и 13,5% по сравнению с январем-мартом 2023 года. Коммерческий директор CarMoney Татьяна Благовещенская пояснила "Газете.Ru", что одними из основных причин роста средней стоимости авто в залоге являются общее увеличение цен на авто на вторичном рынке и повышение качества автозалогов в портфелях компаний, работающих в данном сегменте.Она также отметила, что среди заемщиков растет доля клиентов с высокими доходами, средний доход таких лиц в начале текущего года достиг 140 тысяч рублей (+ 24% за год), а также повышается доля предпринимателей.По словам Благовещенской, обе категории заемщиков, как правило, предоставляют в обеспечение более дорогие машины, так как под такой залог легче получить заем на долгий срок и меньшую ставку. Он считает, что причиной роста интереса к автозаймам является их доступность по сравнению с банковскими кредитами.
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авто, кредиты, залог
Экономика, Авто, КРЕДИТЫ, залог
10:07 21.05.2024 (обновлено: 10:36 21.05.2024)
 
Россияне впервые стали закладывать дорогие машины, сообщили СМИ

"Газета.Ru": россияне впервые стали закладывать авто от одного миллиона рублей

© fotolia.com / mirpicАвтомобили
Автомобили - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2024
© fotolia.com / mirpic
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МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Средняя стоимость машин, которые передаются в обеспечение по автозаймам, в январе-марте текущего года впервые превысила один миллион рублей, достигнув 1,012 миллиона рублей, сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на данные исследования финтех-сервиса CarMoney.
Отмечается, что рост составил 30,7% по сравнению с аналогичным показателем 2022 года и 13,5% по сравнению с январем-мартом 2023 года.
Коммерческий директор CarMoney Татьяна Благовещенская пояснила "Газете.Ru", что одними из основных причин роста средней стоимости авто в залоге являются общее увеличение цен на авто на вторичном рынке и повышение качества автозалогов в портфелях компаний, работающих в данном сегменте.
Она также отметила, что среди заемщиков растет доля клиентов с высокими доходами, средний доход таких лиц в начале текущего года достиг 140 тысяч рублей (+ 24% за год), а также повышается доля предпринимателей.
По словам Благовещенской, обе категории заемщиков, как правило, предоставляют в обеспечение более дорогие машины, так как под такой залог легче получить заем на долгий срок и меньшую ставку. Он считает, что причиной роста интереса к автозаймам является их доступность по сравнению с банковскими кредитами.
Регионы России. Республика Хакасия - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2024
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