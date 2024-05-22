Уже все: рубль рвется вперед

Российский рубль продемонстрировал дальнейшее укрепление по итогам торгов 21 мая. Курс доллара снизился на 0,73% до 90,09 рубля, евро подешевел на 0,74% до 97,9 | 22.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-22T09:00+0300
2024-05-22T09:00+0300
2024-05-22T09:00+0300
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нефть
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Российский рубль продемонстрировал дальнейшее укрепление по итогам торгов 21 мая. Курс доллара снизился на 0,73% до 90,09 рубля, евро подешевел на 0,74% до 97,9 рубля, а юань упал на 0,76% до 12,41 рубля. Основными драйверами роста отечественной валюты выступили активные продажи валютной выручки российскими экспортерами в рамках президентского указа об обязательной продаже части выручки, а также приближающийся пик налогового периода (28 мая). На Московской бирже курс доллара снижался как в ходе утренней, так и вечерней сессии. До начала дневных торгов он опускался до 90,25 рубля, а к закрытию рубль подешевел еще сильнее – до 89,95 за доллар. Сдерживающее влияние на рубль оказывали традиционные негативные факторы – высокие бюджетные расходы, влияние санкций на доходы бюджета, геополитические риски и повышенный спрос населения на иностранную валюту перед началом сезона отпусков. Волатильность нефтяных котировок была повышена из-за неопределенности вокруг будущей политики стран ОПЕК после смерти президента Ирана и болезни короля Саудовской Аравии. Саудовский наследный принц из-за недуга отца отменил визит в Японию. По итогам дня нефть Brent подешевела на 1,37% до $82,49 за баррель после снижения в ходе европейской сессии до $82,01. Участники нефтяного рынка продолжают оценивать вероятные последствия смены власти в ключевых странах-экспортерах. Но пока критически важных геополитических событий, требующих реакции трейдеров, не произошло. Одновременно инвесторы ждут решения ОПЕК+ по новому уровню квот на добычу нефти на встрече 1 июня. 22 мая баррель Brent торгуется на уровне $82,32. Нефтетрейдеры обеспокоены перспективами сохранения повышенных ставок ФРС и, следовательно, снижения спроса на сырую нефть в условиях охлаждения мировой экономики. Уровень 81,00 является пограничным и в случае его пробоя существует риск активизации распродаж и обвала цены к $77,5 за баррель. Если медведи усилят давление и цена опустится ниже $81,3, это станет сигналом для увеличения коротких позиций. Торги рублем на Московской бирже стартовали спокойно около отметки 90 руб. за доллар, которая с февраля является сильным уровнем поддержки для российской валюты. Факторы для рубля складываются противоречивые, и многое будет зависеть от активности покупателей долларов. Если они проявят слабость, есть риск возобновления укрепления рубля до 88,5 рубля. Пока же тест 90 руб. рассматривается как временное явление с высокой вероятностью отскока.Индекс Мосбиржи упал на 1,15%, до 3428,38 п., индекс РТС - на 0,40%, до 1199,26 п. Индекс IMOEX не смог долго игнорировать укрепление рубля. За пару дней потерял 3%. Цена практически полность перекрыла рост с 7 по 20 мая, в связи с чем возросли риски расширения нисходящей коррекции до 3385 п. Поддержкой выступает уровень 3405 п.
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Российский рубль продемонстрировал дальнейшее укрепление по итогам торгов 21 мая. Курс доллара снизился на 0,73% до 90,09 рубля, евро подешевел на 0,74% до 97,9 рубля, а юань упал на 0,76% до 12,41 рубля.
Основными драйверами роста отечественной валюты выступили активные продажи валютной выручки российскими экспортерами в рамках президентского указа об обязательной продаже части выручки, а также приближающийся пик налогового периода (28 мая).
На Московской бирже курс доллара снижался как в ходе утренней, так и вечерней сессии. До начала дневных торгов он опускался до 90,25 рубля, а к закрытию рубль подешевел еще сильнее – до 89,95 за доллар.
Сдерживающее влияние на рубль оказывали традиционные негативные факторы – высокие бюджетные расходы, влияние санкций на доходы бюджета, геополитические риски и повышенный спрос населения на иностранную валюту перед началом сезона отпусков.
Волатильность нефтяных котировок была повышена из-за неопределенности вокруг будущей политики стран ОПЕК после смерти президента Ирана и болезни короля Саудовской Аравии. Саудовский наследный принц из-за недуга отца отменил визит в Японию. По итогам дня нефть Brent подешевела на 1,37% до $82,49 за баррель после снижения в ходе европейской сессии до $82,01.
Участники нефтяного рынка продолжают оценивать вероятные последствия смены власти в ключевых странах-экспортерах. Но пока критически важных геополитических событий, требующих реакции трейдеров, не произошло. Одновременно инвесторы ждут решения ОПЕК+ по новому уровню квот на добычу нефти на встрече 1 июня.
22 мая баррель Brent торгуется на уровне $82,32. Нефтетрейдеры обеспокоены перспективами сохранения повышенных ставок ФРС и, следовательно, снижения спроса на сырую нефть в условиях охлаждения мировой экономики. Уровень 81,00 является пограничным и в случае его пробоя существует риск активизации распродаж и обвала цены к $77,5 за баррель. Если медведи усилят давление и цена опустится ниже $81,3, это станет сигналом для увеличения коротких позиций.
Торги рублем на Московской бирже стартовали спокойно около отметки 90 руб. за доллар, которая с февраля является сильным уровнем поддержки для российской валюты. Факторы для рубля складываются противоречивые, и многое будет зависеть от активности покупателей долларов. Если они проявят слабость, есть риск возобновления укрепления рубля до 88,5 рубля. Пока же тест 90 руб. рассматривается как временное явление с высокой вероятностью отскока. Индекс Мосбиржи упал на 1,15%, до 3428,38 п., индекс РТС - на 0,40%, до 1199,26 п. Индекс IMOEX не смог долго игнорировать укрепление рубля. За пару дней потерял 3%. Цена практически полность перекрыла рост с 7 по 20 мая, в связи с чем возросли риски расширения нисходящей коррекции до 3385 п. Поддержкой выступает уровень 3405 п.
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