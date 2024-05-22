Сплошной негатив. Рынок падает вслед за нефтью - 22.05.2024, ПРАЙМ
Сплошной негатив. Рынок падает вслед за нефтью
Настроения на мировых рынках на утро среды можно охарактеризовать как умеренно негативные. В Азии ведущие площадки теряют в пределах 0,8%. Исключение составляет | 22.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-22T09:04+0300
2024-05-22T09:04+0300
2024-05-22T09:04+0300
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индекс мосбиржи
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Настроения на мировых рынках на утро среды можно охарактеризовать как умеренно негативные. В Азии ведущие площадки теряют в пределах 0,8%. Исключение составляет рынок Индии, подтягивающийся на 0,1%. Фьючерсы на основные американские индексы, после умеренного роста днем ранее, сегодня утром консолидируются у уровней закрытия вторника. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent продолжает коррекционную тенденцию предыдущей сессии, снижаясь на 0,8% и торгуясь в районе 82,2 доллара за баррель. Из макроэкономических событий, способных оказать влияние на настроения на мировых рынках, сегодня выделим публикацию данных по инфляции в Великобритании, а также статистики по продажам жилья на вторичном рынке и запасам нефти и нефтепродуктов в США и протоколов последнего заседания ФРС США.По итогам вторника индекс Мосбиржи снизился на 1,2%, отступив до 3 428 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем сохранение негативных тенденций в российских акциях, чему способствует ухудшение ситуации в ценах на нефть и низкий спрос на рисковые активы на внешних фондовых площадках. В результате, наш рынок продолжит коррекционное снижение и сделает еще один шаг к отметке 3 400 пунктов. Отметим, что индексу Мосбиржи так и не удалось закрепиться выше уровня 3 500 пунктов, который, на наш взгляд, выступал целью волны роста от мартовских минимумов. После его достижения в конце прошлой недели, на этой неделе рынок перешел в коррекцию. На наш взгляд, в случае если индекс Мосбиржи уйдет ниже 3 405 пунктов – текущего минимума мая, это станет сигналом к продолжению коррекции, а целью снижения в этом случае может стать район 3 200 – 3 300 пунктов.На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль консолидируется по отношению к основным мировым валютам. Так, к 8.50 мск котировки доллара, евро и юаня изменились символически, в результате чего они торгуются в районе 90,1, 97,9 и 12,41 рубля соответственно. В ходе сессии ожидаем попыток рубля продолжить волну укрепления. Поводом к данной динамике выступает рост предложения иностранной валюты со стороны экспортеров в рамках подготовки к пику налоговых выплат. При этом коррекционные тенденции на рынке энергоносителей выступят сдерживающим факторов для национальной валюты. В сложившихся обстоятельствах пара доллар/рубль в ходе торгов предпримет попытку пробоя отметки 90 рублей и закрепления под данным уровнем.
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Настроения на мировых рынках на утро среды можно охарактеризовать как умеренно негативные. В Азии ведущие площадки теряют в пределах 0,8%. Исключение составляет рынок Индии, подтягивающийся на 0,1%. Фьючерсы на основные американские индексы, после умеренного роста днем ранее, сегодня утром консолидируются у уровней закрытия вторника. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent продолжает коррекционную тенденцию предыдущей сессии, снижаясь на 0,8% и торгуясь в районе 82,2 доллара за баррель. Из макроэкономических событий, способных оказать влияние на настроения на мировых рынках, сегодня выделим публикацию данных по инфляции в Великобритании, а также статистики по продажам жилья на вторичном рынке и запасам нефти и нефтепродуктов в США и протоколов последнего заседания ФРС США.
По итогам вторника индекс Мосбиржи снизился на 1,2%, отступив до 3 428 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем сохранение негативных тенденций в российских акциях, чему способствует ухудшение ситуации в ценах на нефть и низкий спрос на рисковые активы на внешних фондовых площадках. В результате, наш рынок продолжит коррекционное снижение и сделает еще один шаг к отметке 3 400 пунктов. Отметим, что индексу Мосбиржи так и не удалось закрепиться выше уровня 3 500 пунктов, который, на наш взгляд, выступал целью волны роста от мартовских минимумов. После его достижения в конце прошлой недели, на этой неделе рынок перешел в коррекцию. На наш взгляд, в случае если индекс Мосбиржи уйдет ниже 3 405 пунктов – текущего минимума мая, это станет сигналом к продолжению коррекции, а целью снижения в этом случае может стать район 3 200 – 3 300 пунктов.
На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль консолидируется по отношению к основным мировым валютам. Так, к 8.50 мск котировки доллара, евро и юаня изменились символически, в результате чего они торгуются в районе 90,1, 97,9 и 12,41 рубля соответственно. В ходе сессии ожидаем попыток рубля продолжить волну укрепления. Поводом к данной динамике выступает рост предложения иностранной валюты со стороны экспортеров в рамках подготовки к пику налоговых выплат. При этом коррекционные тенденции на рынке энергоносителей выступят сдерживающим факторов для национальной валюты. В сложившихся обстоятельствах пара доллар/рубль в ходе торгов предпримет попытку пробоя отметки 90 рублей и закрепления под данным уровнем.
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