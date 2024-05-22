https://1prime.ru/20240522/ataki-848423495.html
США не одобряют атаки ВСУ вглубь территории России, заявил Блинкен
США не одобряют атаки ВСУ вглубь территории России, заявил Блинкен - 22.05.2024, ПРАЙМ
США не одобряют атаки ВСУ вглубь территории России, заявил Блинкен
Соединенные Штаты не поддерживают атаки ВСУ вглубь территории России, следует из заявления государственного секретаря Энтони Блинкена на слушаниях в комитете... | 22.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-22T21:57+0300
2024-05-22T21:57+0300
2024-05-22T21:57+0300
спецоперация на украине
сша
украина
энтони блинкен
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/05/841260536_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_1fa405ab15e2f6c78f68e4000abd50c8.jpg
ВАШИНГТОН, 22 мая - ПРАЙМ. Соединенные Штаты не поддерживают атаки ВСУ вглубь территории России, следует из заявления государственного секретаря Энтони Блинкена на слушаниях в комитете палаты представителей. "Что касается поддержки и предоставления возможностей для атак за пределами Украины, это не то, что мы делаем. Но Украине придется, и она будет принимать собственные решения. И я хочу быть уверенным, что у них будет необходимое оборудование", - отметил глава американской дипломатии. Группа конгрессменов во главе с главой комитета нижней палаты по разведке Майком Тернером призвала шефа Пентагона Ллойда Остина разрешить Киеву использовать передаваемое Соединенными Штатами вооружение для "нанесения ударов по стратегическим целям внутри российской территории при определенных обстоятельствах". Москва считает, что поставки вооружений Киеву мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны североатлантического альянса в конфликт и являются "игрой с огнем". Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, Соединенные Штаты и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Британии, ФРГ, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://1prime.ru/20240522/ukraina-848406139.html
сша
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/05/841260536_0:0:1820:1365_1920x0_80_0_0_d80b4c9ca61664015aa15a7e11679fee.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, украина, энтони блинкен
Спецоперация на Украине, США, УКРАИНА, Энтони Блинкен
США не одобряют атаки ВСУ вглубь территории России, заявил Блинкен
Блинкен: США не поддерживают атаки Украины вглубь территории России
ВАШИНГТОН, 22 мая - ПРАЙМ. Соединенные Штаты не поддерживают атаки ВСУ вглубь территории России, следует из заявления государственного секретаря Энтони Блинкена на слушаниях в комитете палаты представителей.
"Что касается поддержки и предоставления возможностей для атак за пределами Украины, это не то, что мы делаем. Но Украине придется, и она будет принимать собственные решения. И я хочу быть уверенным, что у них будет необходимое оборудование", - отметил глава американской дипломатии.
Группа конгрессменов во главе с главой комитета нижней палаты по разведке Майком Тернером призвала шефа Пентагона Ллойда Остина разрешить Киеву использовать передаваемое Соединенными Штатами вооружение для "нанесения ударов по стратегическим целям внутри российской территории при определенных обстоятельствах".
"Стратегическое отступление". В США придумали название бегству ВСУ
Москва считает, что поставки вооружений Киеву мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны североатлантического альянса в конфликт и являются "игрой с огнем". Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, Соединенные Штаты и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Британии, ФРГ, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.