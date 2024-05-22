https://1prime.ru/20240522/ataki-848423495.html

США не одобряют атаки ВСУ вглубь территории России, заявил Блинкен

США не одобряют атаки ВСУ вглубь территории России, заявил Блинкен - 22.05.2024, ПРАЙМ

США не одобряют атаки ВСУ вглубь территории России, заявил Блинкен

Соединенные Штаты не поддерживают атаки ВСУ вглубь территории России, следует из заявления государственного секретаря Энтони Блинкена на слушаниях в комитете... | 22.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-22T21:57+0300

2024-05-22T21:57+0300

2024-05-22T21:57+0300

спецоперация на украине

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ВАШИНГТОН, 22 мая - ПРАЙМ. Соединенные Штаты не поддерживают атаки ВСУ вглубь территории России, следует из заявления государственного секретаря Энтони Блинкена на слушаниях в комитете палаты представителей. "Что касается поддержки и предоставления возможностей для атак за пределами Украины, это не то, что мы делаем. Но Украине придется, и она будет принимать собственные решения. И я хочу быть уверенным, что у них будет необходимое оборудование", - отметил глава американской дипломатии. Группа конгрессменов во главе с главой комитета нижней палаты по разведке Майком Тернером призвала шефа Пентагона Ллойда Остина разрешить Киеву использовать передаваемое Соединенными Штатами вооружение для "нанесения ударов по стратегическим целям внутри российской территории при определенных обстоятельствах". Москва считает, что поставки вооружений Киеву мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны североатлантического альянса в конфликт и являются "игрой с огнем". Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, Соединенные Штаты и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Британии, ФРГ, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://1prime.ru/20240522/ukraina-848406139.html

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сша, украина, энтони блинкен