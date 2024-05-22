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Миллиарды на ветер: где прячут русский руль для новой "Волги"

Миллиарды на ветер: где прячут русский руль для новой "Волги" - 22.05.2024, ПРАЙМ

Миллиарды на ветер: где прячут русский руль для новой "Волги"

С одной стороны, премьера трех новых моделей возрожденного советского и российского бренда VOLGA не может не радовать. Поскольку сам факт этого события говорит... | 22.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-22T08:00+0300

2024-05-22T08:00+0300

2024-05-22T08:00+0300

мнения аналитиков

авто

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С одной стороны, премьера трех новых моделей возрожденного советского и российского бренда VOLGA не может не радовать. Поскольку сам факт этого события говорит о том, что российский авторынок не просто существует, но и демонстрирует попытки роста. И это хорошо. Но в то же время, постоянно возникают вопросы, почему при запуске любого автомобильного производства делается упор на импортные, в данном случае китайские, технологии и комплектующие. Неужели мы сами не можем сделать ничего для создания авто?Давайте разбираться. Современный автомобиль — это не просто набор деталей, которые можно изготовить на любом заводе. На текущем уровне развития автомобильной промышленности мы имеем дело с модульными платформами, технологии изготовления которых требуют не только знаний, но и сложного и суперсовременного оборудования.А это не просто дорого. В рамках нашего небольшого автомобильного рынка это финансово недоступно. И не потому что нет денег, а потому что срок окупаемости подобного проекта растянется на десятилетия. И это уже не бизнес, а благотворительность. Ею в мире современных производств никто не занимается.В качестве примера. Современный автомобильный завод, способный выпускать до миллиона авто в год, стоит примерно два миллиарда евро. Возникает вопрос: зачем тратить космические деньги, если весь необходимый набор комплектующих можно приобрести по оптовой цене.Да, есть высокотехнологичные компоненты, которые можно выпускать без привязки к основному конвейеру. Например, двигатели и коробки передач. Но и здесь все упирается в экономику. Если купить дешевле, чем сделать - значит, надо покупать. Ведь радетели полностью отечественного автопрома забывают о том, что если все технологии будут создаваться в России, то и платить за их окупаемость тоже придется нам. Машины станут дороже, и их просто перестанут покупать.Тем более, если говорить о коробках передач - автоматах или роботах, то для их производства требуются не только финансы и доступ к технологиям. Нужно время на научно-исследовательские работы. Вспомните сколько денег, времени и нервов концерн Volkswagen потратил на доводку своих коробок DSG.Современный автомобильный мир должен быть целесообразен для того, чтобы при высоком качестве сохранять хотя бы видимость финансовой доступности мобильности. И это достигается благодаря мировой кооперации и использованию универсальных решений и технологий.Впрочем, есть элементы автомобиля, локальное изготовление которых вполне возможно и даже с успехом практикуется. Это касается пластиковых компонентов, деталей интерьера и экстерьера, бамперов, стекол, дисков, стального проката для изготовления кузовных панелей и алюминиевого литья. Все это вполне можно делать на территории России. И на самом деле делается. Есть огромный автомобильный кластер в Алабуге, есть Калининградский "Автотор", который в состоянии производить практически всю фурнитуру для современных авто. И здесь, скорее, вопрос кооперации и финансовой выгоды. Если эти детали будут дешевле китайских, то проблем нет. Так что предложение премьера Михаила Мишустина о производстве хотя рулей для новой VOLGA вполне справедливо. И, что самое главное, реализуемо.

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2024

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Егор Васильев https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/15/848380672_0:177:777:954_100x100_80_0_0_381fb83346f5496c9c9ebfcf9e417603.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Егор Васильев https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/15/848380672_0:177:777:954_100x100_80_0_0_381fb83346f5496c9c9ebfcf9e417603.jpg

мнения аналитиков, авто