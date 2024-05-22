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Миллиарды на ветер: где прячут русский руль для новой "Волги" - 22.05.2024, ПРАЙМ
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Миллиарды на ветер: где прячут русский руль для новой "Волги"
Миллиарды на ветер: где прячут русский руль для новой "Волги" - 22.05.2024, ПРАЙМ
Миллиарды на ветер: где прячут русский руль для новой "Волги"
С одной стороны, премьера трех новых моделей возрожденного советского и российского бренда VOLGA не может не радовать. Поскольку сам факт этого события говорит... | 22.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-22T08:00+0300
2024-05-22T08:00+0300
мнения аналитиков
авто
?1716354001
С одной стороны, премьера трех новых моделей возрожденного советского и российского бренда VOLGA не может не радовать. Поскольку сам факт этого события говорит о том, что российский авторынок не просто существует, но и демонстрирует попытки роста. И это хорошо. Но в то же время, постоянно возникают вопросы, почему при запуске любого автомобильного производства делается упор на импортные, в данном случае китайские, технологии и комплектующие. Неужели мы сами не можем сделать ничего для создания авто?Давайте разбираться. Современный автомобиль — это не просто набор деталей, которые можно изготовить на любом заводе. На текущем уровне развития автомобильной промышленности мы имеем дело с модульными платформами, технологии изготовления которых требуют не только знаний, но и сложного и суперсовременного оборудования.А это не просто дорого. В рамках нашего небольшого автомобильного рынка это финансово недоступно. И не потому что нет денег, а потому что срок окупаемости подобного проекта растянется на десятилетия. И это уже не бизнес, а благотворительность. Ею в мире современных производств никто не занимается.В качестве примера. Современный автомобильный завод, способный выпускать до миллиона авто в год, стоит примерно два миллиарда евро. Возникает вопрос: зачем тратить космические деньги, если весь необходимый набор комплектующих можно приобрести по оптовой цене.Да, есть высокотехнологичные компоненты, которые можно выпускать без привязки к основному конвейеру. Например, двигатели и коробки передач. Но и здесь все упирается в экономику. Если купить дешевле, чем сделать - значит, надо покупать. Ведь радетели полностью отечественного автопрома забывают о том, что если все технологии будут создаваться в России, то и платить за их окупаемость тоже придется нам. Машины станут дороже, и их просто перестанут покупать.Тем более, если говорить о коробках передач - автоматах или роботах, то для их производства требуются не только финансы и доступ к технологиям. Нужно время на научно-исследовательские работы. Вспомните сколько денег, времени и нервов концерн Volkswagen потратил на доводку своих коробок DSG.Современный автомобильный мир должен быть целесообразен для того, чтобы при высоком качестве сохранять хотя бы видимость финансовой доступности мобильности. И это достигается благодаря мировой кооперации и использованию универсальных решений и технологий.Впрочем, есть элементы автомобиля, локальное изготовление которых вполне возможно и даже с успехом практикуется. Это касается пластиковых компонентов, деталей интерьера и экстерьера, бамперов, стекол, дисков, стального проката для изготовления кузовных панелей и алюминиевого литья. Все это вполне можно делать на территории России. И на самом деле делается. Есть огромный автомобильный кластер в Алабуге, есть Калининградский "Автотор", который в состоянии производить практически всю фурнитуру для современных авто. И здесь, скорее, вопрос кооперации и финансовой выгоды. Если эти детали будут дешевле китайских, то проблем нет. Так что предложение премьера Михаила Мишустина о производстве хотя рулей для новой VOLGA вполне справедливо. И, что самое главное, реализуемо.
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Егор Васильев
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Егор Васильев
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, авто
Мнения аналитиков, Авто
08:00 22.05.2024
 
Миллиарды на ветер: где прячут русский руль для новой "Волги"

Автоэксперт Васильев: русский руль для новой "Волги" - дорого, но реализуемо

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Автоэксперт, к.т.н. Егор Васильев
Егор Васильев
Автоэксперт, к.т.н.
Все материалы
С одной стороны, премьера трех новых моделей возрожденного советского и российского бренда VOLGA не может не радовать. Поскольку сам факт этого события говорит о том, что российский авторынок не просто существует, но и демонстрирует попытки роста. И это хорошо.
Но в то же время, постоянно возникают вопросы, почему при запуске любого автомобильного производства делается упор на импортные, в данном случае китайские, технологии и комплектующие. Неужели мы сами не можем сделать ничего для создания авто?
Давайте разбираться. Современный автомобиль — это не просто набор деталей, которые можно изготовить на любом заводе. На текущем уровне развития автомобильной промышленности мы имеем дело с модульными платформами, технологии изготовления которых требуют не только знаний, но и сложного и суперсовременного оборудования.
А это не просто дорого. В рамках нашего небольшого автомобильного рынка это финансово недоступно. И не потому что нет денег, а потому что срок окупаемости подобного проекта растянется на десятилетия. И это уже не бизнес, а благотворительность. Ею в мире современных производств никто не занимается.
В качестве примера. Современный автомобильный завод, способный выпускать до миллиона авто в год, стоит примерно два миллиарда евро. Возникает вопрос: зачем тратить космические деньги, если весь необходимый набор комплектующих можно приобрести по оптовой цене.
Да, есть высокотехнологичные компоненты, которые можно выпускать без привязки к основному конвейеру. Например, двигатели и коробки передач. Но и здесь все упирается в экономику. Если купить дешевле, чем сделать - значит, надо покупать. Ведь радетели полностью отечественного автопрома забывают о том, что если все технологии будут создаваться в России, то и платить за их окупаемость тоже придется нам. Машины станут дороже, и их просто перестанут покупать.
Тем более, если говорить о коробках передач - автоматах или роботах, то для их производства требуются не только финансы и доступ к технологиям. Нужно время на научно-исследовательские работы. Вспомните сколько денег, времени и нервов концерн Volkswagen потратил на доводку своих коробок DSG.
Современный автомобильный мир должен быть целесообразен для того, чтобы при высоком качестве сохранять хотя бы видимость финансовой доступности мобильности. И это достигается благодаря мировой кооперации и использованию универсальных решений и технологий.
Впрочем, есть элементы автомобиля, локальное изготовление которых вполне возможно и даже с успехом практикуется. Это касается пластиковых компонентов, деталей интерьера и экстерьера, бамперов, стекол, дисков, стального проката для изготовления кузовных панелей и алюминиевого литья. Все это вполне можно делать на территории России.
И на самом деле делается. Есть огромный автомобильный кластер в Алабуге, есть Калининградский "Автотор", который в состоянии производить практически всю фурнитуру для современных авто. И здесь, скорее, вопрос кооперации и финансовой выгоды. Если эти детали будут дешевле китайских, то проблем нет. Так что предложение премьера Михаила Мишустина о производстве хотя рулей для новой VOLGA вполне справедливо. И, что самое главное, реализуемо.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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