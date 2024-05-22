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GAC прекратил продажи кроссоверов GS5 в России - 22.05.2024, ПРАЙМ
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GAC прекратил продажи кроссоверов GS5 в России
GAC прекратил продажи кроссоверов GS5 в России - 22.05.2024, ПРАЙМ
GAC прекратил продажи кроссоверов GS5 в России
На российском рынке завершились продажи китайских кроссоверов GAC GS5, передает издание "Российская газета" со ссылкой на пресс-службу марки. | 22.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-22T11:04+0300
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. На российском рынке завершились продажи китайских кроссоверов GAC GS5, передает издание "Российская газета" со ссылкой на пресс-службу марки."GAC GS5 появился в РФ в середине 2020 года. Тогда предполагалось, что модель составит конкуренцию Kia Sportage и Toyota RAV4. Но этого не произошло. Да и после ухода большинства крупных производителей из РФ автомобиль не пользовался популярностью", — сказано в сообщении.Кроссовер GAC GS5 обладает 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 137 л.с. и доступен с механической коробкой передач или автоматом Aisin. В стандартное оснащение входят кожаный салон, климат-контроль, беспроводное зарядное устройство для смартфона, подогрев передних сидений, светодиодные фары и камера заднего вида.Цены на GAC GS5 начинаются от 2,2 миллиона рублей.
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россия, авто, gac, новости
РОССИЯ, Авто, GAC, Новости
11:04 22.05.2024 (обновлено: 11:05 22.05.2024)
 
GAC прекратил продажи кроссоверов GS5 в России

"РГ": в России завершились продажи кроссовера GAC GS5

CC BY-SA 4.0 / Areaseven / GAC GS3 200T (cropped image)Кроссовер GAC GS3 200T
Кроссовер GAC GS3 200T - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2024
CC BY-SA 4.0 / Areaseven / GAC GS3 200T (cropped image)
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. На российском рынке завершились продажи китайских кроссоверов GAC GS5, передает издание "Российская газета" со ссылкой на пресс-службу марки.
"GAC GS5 появился в РФ в середине 2020 года. Тогда предполагалось, что модель составит конкуренцию Kia Sportage и Toyota RAV4. Но этого не произошло. Да и после ухода большинства крупных производителей из РФ автомобиль не пользовался популярностью", — сказано в сообщении.
Кроссовер GAC GS5 обладает 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 137 л.с. и доступен с механической коробкой передач или автоматом Aisin. В стандартное оснащение входят кожаный салон, климат-контроль, беспроводное зарядное устройство для смартфона, подогрев передних сидений, светодиодные фары и камера заднего вида.
Цены на GAC GS5 начинаются от 2,2 миллиона рублей.
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