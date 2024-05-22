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УАЗ Патриот превратили в дом на колесах со стиральной машиной
УАЗ Патриот превратили в дом на колесах со стиральной машиной - 22.05.2024, ПРАЙМ
УАЗ Патриот превратили в дом на колесах со стиральной машиной
Автодом на базе "УАЗ Патриот" создали в России, он пулучил название "Навигатор", следует из документов фирмы-производителя "Автокемперпром". | 22.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-22T17:47+0300
2024-05-22T17:47+0300
2024-05-22T18:07+0300
авто
уаз
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Автодом на базе "УАЗ Патриот" создали в России, он пулучил название "Навигатор", следует из документов фирмы-производителя "Автокемперпром".Отмечается, что автодом полностью состоит из отечественных компонентов. В базовое оснащение входят кондиционер, отопитель, кухня, большой шкаф, душ, направляющие для установки дивана-трансформера, а также стиральная машинка."Навигатор" планируется представить в Коломне 24 мая.
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авто, уаз
УАЗ Патриот превратили в дом на колесах со стиральной машиной
"Автокемперпром": "УАЗ Патриот" превратили в дом на колесах со стиральной машиной
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ.
Автодом на базе "УАЗ Патриот" создали в России, он пулучил название "Навигатор", следует из документов фирмы-производителя "Автокемперпром"
.
Отмечается, что автодом полностью состоит из отечественных компонентов. В базовое оснащение входят кондиционер, отопитель, кухня, большой шкаф, душ, направляющие для установки дивана-трансформера, а также стиральная машинка.
"Навигатор" планируется представить в Коломне 24 мая.