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УАЗ Патриот превратили в дом на колесах со стиральной машиной - 22.05.2024, ПРАЙМ
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УАЗ Патриот превратили в дом на колесах со стиральной машиной
УАЗ Патриот превратили в дом на колесах со стиральной машиной - 22.05.2024, ПРАЙМ
УАЗ Патриот превратили в дом на колесах со стиральной машиной
Автодом на базе "УАЗ Патриот" создали в России, он пулучил название "Навигатор", следует из документов фирмы-производителя "Автокемперпром". | 22.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-22T17:47+0300
2024-05-22T18:07+0300
авто
уаз
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Автодом на базе "УАЗ Патриот" создали в России, он пулучил название "Навигатор", следует из документов фирмы-производителя "Автокемперпром".Отмечается, что автодом полностью состоит из отечественных компонентов. В базовое оснащение входят кондиционер, отопитель, кухня, большой шкаф, душ, направляющие для установки дивана-трансформера, а также стиральная машинка."Навигатор" планируется представить в Коломне 24 мая.
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авто, уаз
Авто, УАЗ
17:47 22.05.2024 (обновлено: 18:07 22.05.2024)
 
УАЗ Патриот превратили в дом на колесах со стиральной машиной

"Автокемперпром": "УАЗ Патриот" превратили в дом на колесах со стиральной машиной

© Фото : АвтокемперпромАвтодом УАЗ Навигатор
Автодом УАЗ Навигатор - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2024
© Фото : Автокемперпром
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Автодом на базе "УАЗ Патриот" создали в России, он пулучил название "Навигатор", следует из документов фирмы-производителя "Автокемперпром".
Отмечается, что автодом полностью состоит из отечественных компонентов. В базовое оснащение входят кондиционер, отопитель, кухня, большой шкаф, душ, направляющие для установки дивана-трансформера, а также стиральная машинка.
"Навигатор" планируется представить в Коломне 24 мая.
 
АвтоУАЗ
 
 
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