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УАЗ Патриот превратили в дом на колесах со стиральной машиной

УАЗ Патриот превратили в дом на колесах со стиральной машиной - 22.05.2024, ПРАЙМ

УАЗ Патриот превратили в дом на колесах со стиральной машиной

Автодом на базе "УАЗ Патриот" создали в России, он пулучил название "Навигатор", следует из документов фирмы-производителя "Автокемперпром". | 22.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-22T17:47+0300

2024-05-22T17:47+0300

2024-05-22T18:07+0300

авто

уаз

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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Автодом на базе "УАЗ Патриот" создали в России, он пулучил название "Навигатор", следует из документов фирмы-производителя "Автокемперпром".Отмечается, что автодом полностью состоит из отечественных компонентов. В базовое оснащение входят кондиционер, отопитель, кухня, большой шкаф, душ, направляющие для установки дивана-трансформера, а также стиральная машинка."Навигатор" планируется представить в Коломне 24 мая.

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авто, уаз