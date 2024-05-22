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Россиян предупредили о проблемах с китайскими автомобилями - 22.05.2024, ПРАЙМ
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Россиян предупредили о проблемах с китайскими автомобилями
Россиян предупредили о проблемах с китайскими автомобилями - 22.05.2024, ПРАЙМ
Россиян предупредили о проблемах с китайскими автомобилями
При приобретении и эксплуатации продуктов китайского автопрома россияне могут столкнуться с несколькими проблемами. Об этом адвокат Алексей Глазунов сообщил... | 22.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-22T13:41+0300
2024-05-22T13:48+0300
экономика
авто
легковые автомобилии
китай
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МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. При приобретении и эксплуатации продуктов китайского автопрома россияне могут столкнуться с несколькими проблемами. Об этом адвокат Алексей Глазунов сообщил "Российской газете".По его словам, автолюбители на китайских иномарках могут столкнуться с отсутствием запасных частей у официальных дилеров. Как правило, запчасти предварительно заказывают у производителя, а, так как в китайских моделях большое внимание уделяют электронике, то некоторые детали придется ждать продолжительное время, предупредил Глазунов.Он добавил, что трудности могут возникнуть и из-за частого обновления моделей машин производителями. В связи с этим даже в одной модели из разных партий могут быть применены разные запчасти, что вызовет сложности при дальнейшем ремонте.Глазунов отметил, что китайские производители часто используют хитрость, предлагая покупателям длительную гарантию, но при более внимательном прочтении документов становится понятно, что она распространяется лишь на отдельные элементы конструкции машины. Еще одной проблемой, по мнению адвоката, является отсутствие достойного сервиса для китайских авто в России, так как они недавно вышли на ее рынок.Кроме того, из-за большого количества электроники автолюбители могут столкнуться с неудобствами из-за отсутствия русификации и обновлений программного обеспечения.
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авто, легковые автомобилии, китай
Экономика, Авто, легковые автомобилии, КИТАЙ
13:41 22.05.2024 (обновлено: 13:48 22.05.2024)
 
Россиян предупредили о проблемах с китайскими автомобилями

"РГ": россияне столкнулись с дефицитом китайских автозапчастей

© Пресс-служба губернатора Тульской области | Перейти в медиабанкКитайский автомобиль Haval
Китайский автомобиль Haval
© Пресс-служба губернатора Тульской области
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МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. При приобретении и эксплуатации продуктов китайского автопрома россияне могут столкнуться с несколькими проблемами. Об этом адвокат Алексей Глазунов сообщил "Российской газете".
По его словам, автолюбители на китайских иномарках могут столкнуться с отсутствием запасных частей у официальных дилеров. Как правило, запчасти предварительно заказывают у производителя, а, так как в китайских моделях большое внимание уделяют электронике, то некоторые детали придется ждать продолжительное время, предупредил Глазунов.
Он добавил, что трудности могут возникнуть и из-за частого обновления моделей машин производителями. В связи с этим даже в одной модели из разных партий могут быть применены разные запчасти, что вызовет сложности при дальнейшем ремонте.
Глазунов отметил, что китайские производители часто используют хитрость, предлагая покупателям длительную гарантию, но при более внимательном прочтении документов становится понятно, что она распространяется лишь на отдельные элементы конструкции машины.
Еще одной проблемой, по мнению адвоката, является отсутствие достойного сервиса для китайских авто в России, так как они недавно вышли на ее рынок.
Кроме того, из-за большого количества электроники автолюбители могут столкнуться с неудобствами из-за отсутствия русификации и обновлений программного обеспечения.
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