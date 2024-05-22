https://1prime.ru/20240522/blackwater-848419262.html

Запад ждет унижение. Основатель Blackwater обозначил перспективы конфликта

Запад ждет унижение. Основатель Blackwater обозначил перспективы конфликта - 22.05.2024, ПРАЙМ

Запад ждет унижение. Основатель Blackwater обозначил перспективы конфликта

Поставки старого западного оружия не меняют исход боев на Украине, заявил основатель Blackwater Эрик Принс в интервью Такеру Карлсону. | 22.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-22T17:53+0300

2024-05-22T17:53+0300

2024-05-22T17:54+0300

спецоперация на украине

https://cdnn.1prime.ru/img/84143/68/841436838_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_6bf8630f5226273f8358a4e426355c2e.jpg

МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Поставки старого западного оружия не меняют исход боев на Украине, заявил основатель Blackwater Эрик Принс в интервью Такеру Карлсону.По мнению Принса, Россия стремится унизить Запад и решить свои проблемы с Украиной.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПринс указал на то, что большая часть выделенных на Украину денег достается американским оборонным подрядчикам для замены старого оружия, а Пентагон допустил неэффективное экономическое вложение.Говоря о перспективах развития ситуации на поле боя, Принс отметил, что погода играет важную роль в военном деле, особенно в танковом сезоне, и именно сейчас по погодным условиям можно ожидать интенсивных боевых действий с применением бронетехники.В то же время, по его словам, украинцы испытывают дефицит техники и проблемы с коррупцией, что создает условия для продвижения российских войск.Отвечая на вопрос, что хочет Россия в этом конфликте, Принс сказал: "Сейчас они хотят абсолютного унижения Запада. Хотят сделать так, чтобы у них никогда больше не было проблем с Украиной". На вопрос, возможно ли это, он ответил: "Боюсь, что да".Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что страны альянса "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом, блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://1prime.ru/20240522/ukraina-848406139.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40