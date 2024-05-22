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Запад ждет унижение. Основатель Blackwater обозначил перспективы конфликта - 22.05.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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Запад ждет унижение. Основатель Blackwater обозначил перспективы конфликта
Запад ждет унижение. Основатель Blackwater обозначил перспективы конфликта - 22.05.2024, ПРАЙМ
Запад ждет унижение. Основатель Blackwater обозначил перспективы конфликта
Поставки старого западного оружия не меняют исход боев на Украине, заявил основатель Blackwater Эрик Принс в интервью Такеру Карлсону. | 22.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-22T17:53+0300
2024-05-22T17:54+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Поставки старого западного оружия не меняют исход боев на Украине, заявил основатель Blackwater Эрик Принс в интервью Такеру Карлсону.По мнению Принса, Россия стремится унизить Запад и решить свои проблемы с Украиной.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПринс указал на то, что большая часть выделенных на Украину денег достается американским оборонным подрядчикам для замены старого оружия, а Пентагон допустил неэффективное экономическое вложение.Говоря о перспективах развития ситуации на поле боя, Принс отметил, что погода играет важную роль в военном деле, особенно в танковом сезоне, и именно сейчас по погодным условиям можно ожидать интенсивных боевых действий с применением бронетехники.В то же время, по его словам, украинцы испытывают дефицит техники и проблемы с коррупцией, что создает условия для продвижения российских войск.Отвечая на вопрос, что хочет Россия в этом конфликте, Принс сказал: "Сейчас они хотят абсолютного унижения Запада. Хотят сделать так, чтобы у них никогда больше не было проблем с Украиной". На вопрос, возможно ли это, он ответил: "Боюсь, что да".Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что страны альянса "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом, блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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Спецоперация на Украине
17:53 22.05.2024 (обновлено: 17:54 22.05.2024)
 
Запад ждет унижение. Основатель Blackwater обозначил перспективы конфликта

Основатель Blackwater Принс: отправленное Украине оружие не меняет исход боев

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ на огневой позиции
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Поставки старого западного оружия не меняют исход боев на Украине, заявил основатель Blackwater Эрик Принс в интервью Такеру Карлсону.
По мнению Принса, Россия стремится унизить Запад и решить свои проблемы с Украиной.
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Принс указал на то, что большая часть выделенных на Украину денег достается американским оборонным подрядчикам для замены старого оружия, а Пентагон допустил неэффективное экономическое вложение.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2024
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Говоря о перспективах развития ситуации на поле боя, Принс отметил, что погода играет важную роль в военном деле, особенно в танковом сезоне, и именно сейчас по погодным условиям можно ожидать интенсивных боевых действий с применением бронетехники.
В то же время, по его словам, украинцы испытывают дефицит техники и проблемы с коррупцией, что создает условия для продвижения российских войск.
Отвечая на вопрос, что хочет Россия в этом конфликте, Принс сказал: "Сейчас они хотят абсолютного унижения Запада. Хотят сделать так, чтобы у них никогда больше не было проблем с Украиной". На вопрос, возможно ли это, он ответил: "Боюсь, что да".
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что страны альянса "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом, блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Спецоперация на Украине
 
 
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