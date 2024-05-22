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Обученные Западом специалисты по обслуживанию F-16 вернулись на Украину
Обученные Западом специалисты по обслуживанию F-16 вернулись на Украину - 22.05.2024, ПРАЙМ
Обученные Западом специалисты по обслуживанию F-16 вернулись на Украину
Первая группа специалистов по обслуживанию истребителей F-16 возвращается в Украину после прохождения обучения на Западе, заявил представитель украинских... | 22.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-22T14:54+0300
2024-05-22T14:54+0300
2024-05-22T14:54+0300
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Первая группа специалистов по обслуживанию истребителей F-16 возвращается в Украину после прохождения обучения на Западе, заявил представитель украинских военно-воздушных сил Илья Евлаш."Первые специалисты в этой сфере уже начали возвращаться назад на Украину, где смогут делиться своим опытом с нашими ребятами здесь на Украине. На Украине появился уде первый тренажер F-16, который нам передала Чехия", — отметил он в эфире украинского телеканала "Прямой".Инфраструктура для сопровождения F-16 в Украине уже готовится. Группа американских конгрессменов под председательством Майка Тернера призвала министра обороны США увеличить число украинских военных летчиков, обученных на F-16.Выпуск первой группы украинских летчиков, проходящих переподготовку для полетов на F-16, запланирован на май. Ко всему прочему, США разрешили союзникам передать Украине самолеты F-16 и сами участвуют в обучении специалистов.Нидерланды и Дания также уже согласились предоставить Украине истребители F-16, Гаага планирует отправить первую партию в 2024 году.
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украина, f-16, новости
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, F-16, Новости
Обученные Западом специалисты по обслуживанию F-16 вернулись на Украину
Евлаш: обученные Западом специалисты по обслуживанию F-16 вернулись на Украину
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Первая группа специалистов по обслуживанию истребителей F-16 возвращается в Украину после прохождения обучения на Западе, заявил представитель украинских военно-воздушных сил Илья Евлаш.
"Первые специалисты в этой сфере уже начали возвращаться назад на Украину, где смогут делиться своим опытом с нашими ребятами здесь на Украине. На Украине появился уде первый тренажер F-16, который нам передала Чехия", — отметил он в эфире украинского телеканала "Прямой".
Инфраструктура для сопровождения F-16 в Украине уже готовится. Группа американских конгрессменов под председательством Майка Тернера призвала министра обороны США увеличить число украинских военных летчиков, обученных на F-16.
Выпуск первой группы украинских летчиков, проходящих переподготовку для полетов на F-16, запланирован на май. Ко всему прочему, США разрешили союзникам передать Украине самолеты F-16 и сами участвуют в обучении специалистов.
Нидерланды и Дания также уже согласились предоставить Украине истребители F-16, Гаага планирует отправить первую партию в 2024 году.
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