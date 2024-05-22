https://1prime.ru/20240522/italiya-848423062.html
СМИ узнало о планах G7 на встрече в Италии по российским активам
СМИ узнало о планах G7 на встрече в Италии по российским активам - 22.05.2024, ПРАЙМ
СМИ узнало о планах G7 на встрече в Италии по российским активам
Страны "большой семерки" не ждут, что будет достигнуто детальное соглашение, касающееся использования доходов от замороженных российских активов, на предстоящей | 22.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-22T21:23+0300
2024-05-22T21:23+0300
2024-05-22T21:24+0300
спецоперация на украине
замороженные российские активы
g7
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МОСКВА, 22 мая – ПРАЙМ. Страны "большой семерки" не ждут, что будет достигнуто детальное соглашение, касающееся использования доходов от замороженных российских активов, на предстоящей встрече в итальянской Стрезе, передает Reuters со ссылкой неназванных чиновников из стран группы.По их словам, трудности могут возникнуть из-за технических и юридических аспектов, которые нужно будет более подробно проработать."Нужно проработать много юридических и технических аспектов, поэтому достижение подробного соглашения в Стрезе не ожидается", - отмечается в публикации. По словам высокопоставленного чиновника из минфина США, на саммите "семерки" государства-участники только сделают попытку достигнуть согласия касательно договоренностей по использованию доходов от заблокированных активов РФ. Встреча глав минфинов государств "семерки" состоится с 23 по 25 мая. Financial Times ранее написала со ссылкой на западных чиновников, что Соединенные Штаты подталкивают страны "большой семерки" к тому, чтобы передать Киеву кредит под залог в виде будущих доходов от заблокированных на Западе российских активов, до возможного возвращения на пост президента Дональда Трампа, который высказывался против финансирования Украины. Агентство Bloomberg со ссылкой на источники писало, что Соединенные Штаты готовы взять на себя предоставление Киеву кредита, подкрепленного заблокированными активами России, если получат от Евросоюза обязательство, что займ будет погашен, а активы останутся замороженными. После начала СВО Евросоюз и страны "большой семерки" заморозили почти половину валютных резервов России на сумму около 300 миллиардов евро. Порядка 200 миллиардов евро находятся в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. До последнего времени в ЕС обсуждали пути использования заблокированных российских активов только для финансирования восстановления Украины. В Кремле отмечали, что принятие таких решений станет "еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД России называли заморозку активов в Европе воровством, указывая, что Евросоюз нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у Москвы "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать".
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замороженные российские активы, g7
Спецоперация на Украине, замороженные российские активы, G7
СМИ узнало о планах G7 на встрече в Италии по российским активам
Reuters: в G7 не ждут детального соглашения по доходам от активов РФ на встрече в Италии
МОСКВА, 22 мая – ПРАЙМ. Страны "большой семерки" не ждут, что будет достигнуто детальное соглашение, касающееся использования доходов от замороженных российских активов, на предстоящей встрече в итальянской Стрезе, передает Reuters со ссылкой неназванных чиновников из стран группы.
По их словам, трудности могут возникнуть из-за технических и юридических аспектов, которые нужно будет более подробно проработать.
"Нужно проработать много юридических и технических аспектов, поэтому достижение подробного соглашения в Стрезе не ожидается", - отмечается в публикации.
Совет ЕС утвердил решение по замороженным российским активам
По словам высокопоставленного чиновника из минфина США, на саммите "семерки" государства-участники только сделают попытку достигнуть согласия касательно договоренностей по использованию доходов от заблокированных активов РФ.
Встреча глав минфинов государств "семерки" состоится с 23 по 25 мая.
Financial Times ранее написала со ссылкой на западных чиновников, что Соединенные Штаты подталкивают страны "большой семерки" к тому, чтобы передать Киеву кредит под залог в виде будущих доходов от заблокированных на Западе российских активов, до возможного возвращения на пост президента Дональда Трампа, который высказывался против финансирования Украины.
Агентство Bloomberg со ссылкой на источники писало, что Соединенные Штаты готовы взять на себя предоставление Киеву кредита, подкрепленного заблокированными активами России, если получат от Евросоюза обязательство, что займ будет погашен, а активы останутся замороженными.
После начала СВО Евросоюз и страны "большой семерки" заморозили почти половину валютных резервов России на сумму около 300 миллиардов евро. Порядка 200 миллиардов евро находятся в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. До последнего времени в ЕС обсуждали пути использования заблокированных российских активов только для финансирования восстановления Украины.
В Кремле отмечали, что принятие таких решений станет "еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД России называли заморозку активов в Европе воровством, указывая, что Евросоюз нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у Москвы "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать".