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Названы автомобили, которые труднее всего застраховать по каско в России
Названы автомобили, которые труднее всего застраховать по каско в России - 22.05.2024, ПРАЙМ
Названы автомобили, которые труднее всего застраховать по каско в России
Чаще всего отказывают в страховании по каско в России владельцам автомобилей Mercedes-Benz E-Class 2018 года выпуска, Toyota Land Cruiser 300 2023 года выпуска... | 22.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-22T14:26+0300
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2024-05-22T14:56+0300
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МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Чаще всего отказывают в страховании по каско в России владельцам автомобилей Mercedes-Benz E-Class 2018 года выпуска, Toyota Land Cruiser 300 2023 года выпуска и BMW Х5 2018 года выпуска. Такие данные привел онлайн-сервис страхования Inssmart.Также полис каско сложно оформить для машин Mercedes-Benz E-Class 2019 года выпуска, Mercedes-Benz GLC 2018 года выпуска, Lexus RX 2019 года выпуска, Geely Monjaro 2023 года выпуска, Hyundai Solaris 2021 года выпуска, Lada Granta 2023 года выпуска, Haval Jolion 2023 года выпуска, Geely Coolray 2023 года выпуска, Exeed VX 2022 года выпуска, Chery Tiggo 7 Pro 2022 года выпуска и Haval Jolion 2022 года выпуска.По мнению экспертов, сложности оформления полиса каско вызываются такими факторами, как популярность этих моделей в сервисах такси, сложность ремонта из-за проблем с деталями для моделей 2018-2020 годов выпуска, высокая угоняемость из-за популярности модели, либо отсутствия запчастей для нее в продаже.По словам главы Inssmart Артура Коломийца, можно понять страховщиков, защищающих автомобили от ДТП и угона. При этом, пояснил он, бывает так, что проблема — в самом страхователе и предназначении автомобиля, поэтому столь большая доля отказов для моделей, которые пользуются популярностью у водителей такси.
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авто, автострахование, каско
Авто, автострахование, каско
Названы автомобили, которые труднее всего застраховать по каско в России
Inssmart: труднее всего по каско в России застраховать моделей 12 автомобилей
МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Чаще всего отказывают в страховании по каско в России владельцам автомобилей Mercedes-Benz E-Class 2018 года выпуска, Toyota Land Cruiser 300 2023 года выпуска и BMW Х5 2018 года выпуска. Такие данные привел онлайн-сервис страхования Inssmart.
Также полис каско сложно оформить для машин Mercedes-Benz E-Class 2019 года выпуска, Mercedes-Benz GLC 2018 года выпуска, Lexus RX 2019 года выпуска, Geely Monjaro 2023 года выпуска, Hyundai Solaris 2021 года выпуска, Lada Granta 2023 года выпуска, Haval Jolion 2023 года выпуска, Geely Coolray 2023 года выпуска, Exeed VX 2022 года выпуска, Chery Tiggo 7 Pro 2022 года выпуска и Haval Jolion 2022 года выпуска.
По мнению экспертов, сложности оформления полиса каско вызываются такими факторами, как популярность этих моделей в сервисах такси, сложность ремонта из-за проблем с деталями для моделей 2018-2020 годов выпуска, высокая угоняемость из-за популярности модели, либо отсутствия запчастей для нее в продаже.
По словам главы Inssmart Артура Коломийца, можно понять страховщиков, защищающих автомобили от ДТП и угона. При этом, пояснил он, бывает так, что проблема — в самом страхователе и предназначении автомобиля, поэтому столь большая доля отказов для моделей, которые пользуются популярностью у водителей такси.
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