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Индийский кроссовер со необычным дизайном бьет рекорды продаж
Индийский кроссовер со необычным дизайном бьет рекорды продаж - 22.05.2024, ПРАЙМ
Индийский кроссовер со необычным дизайном бьет рекорды продаж
Компания Mahindra & Mahindra Ltd. достигла успешного результата в продажах своего нового компактного внедорожника XUV 3XO, сообщил портал Speedme.ru. | 22.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-22T11:25+0300
2024-05-22T11:25+0300
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МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Компания Mahindra & Mahindra Ltd. достигла успешного результата в продажах своего нового компактного внедорожника XUV 3XO, сообщил портал Speedme.ru.Отмечается, что всего лишь в течение 60 минут после открытия бронирования на машину было получено более 50 тысяч заказов, причем более 27 тысяч заказов пришлось на первые десять минут. Ажиотаж объясняется дизайном машины, ее премиальным интерьером, наличием комфортной езды, использованием производителями передовых технологий и высоких стандартов безопасности.По данным портала, в основе XUV 3XO лежит слегка укороченный корейский SsangYong Tivoli. Снижение заднего свеса помогло производителю включить XUV 3XO в льготную налоговую категорию, которая действует в Индии в отношении машин длиной до четырех метров. При этом модель представляет собой обновленный вариант кроссовера XUV300, выпускаемый с 2018 года. На новой модели появились вертикальные фары, более агрессивный бампер и сплошная решетка радиатора, а на — корме новые фонари в виде светодиодной полосы. XUV 3XO в базовой комплектации оценивается в 749 тысяч рупий, что составляет примерно 813 тысяч рублей, сообщает портал.
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авто, индия, кроссовер
Экономика, Авто, ИНДИЯ, кроссовер
Индийский кроссовер со необычным дизайном бьет рекорды продаж
Speedme.ru: маленький индийский кроссовер пользуется ажиотажным спросом
МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ.
Компания Mahindra & Mahindra Ltd. достигла успешного результата в продажах своего нового компактного внедорожника XUV 3XO, сообщил портал Speedme.ru
.
Отмечается, что всего лишь в течение 60 минут после открытия бронирования на машину было получено более 50 тысяч заказов, причем более 27 тысяч заказов пришлось на первые десять минут.
Ажиотаж объясняется дизайном машины, ее премиальным интерьером, наличием комфортной езды, использованием производителями передовых технологий и высоких стандартов безопасности.
По данным портала, в основе XUV 3XO лежит слегка укороченный корейский SsangYong Tivoli. Снижение заднего свеса помогло производителю включить XUV 3XO в льготную налоговую категорию, которая действует в Индии в отношении машин длиной до четырех метров. При этом модель представляет собой обновленный вариант кроссовера XUV300, выпускаемый с 2018 года. На новой модели появились вертикальные фары, более агрессивный бампер и сплошная решетка радиатора, а на — корме новые фонари в виде светодиодной полосы.
XUV 3XO в базовой комплектации оценивается в 749 тысяч рупий, что составляет примерно 813 тысяч рублей, сообщает портал.
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