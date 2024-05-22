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В ЦБ считают недопустимыми суточные лимиты при переводах физлиц самим себе
В ЦБ считают недопустимыми суточные лимиты при переводах физлиц самим себе - 22.05.2024, ПРАЙМ
В ЦБ считают недопустимыми суточные лимиты при переводах физлиц самим себе
Банк России заявил о недопустимости суточных лимитов при бесплатных переводах граждан самим себе между разными банками в пределах 30 миллионов рублей в месяц и... | 22.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-22T13:57+0300
2024-05-22T13:57+0300
2024-05-22T14:33+0300
банк россии
лимиты
переводы
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МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Банк России заявил о недопустимости суточных лимитов при бесплатных переводах граждан самим себе между разными банками в пределах 30 миллионов рублей в месяц и рекомендовал кредитным организациям в кратчайшие сроки выполнить эти условия."Банки не могут ограничивать размер или количество бесплатных переводов в сутки между счетами гражданина в разных банках в пределах 30 миллионов рублей, которые по закону можно переводить без комиссии", - говорится в сообщении регулятора.Нормы закона, которые позволили россиянам переводить между своими счетами в разных банках до 30 миллионов рублей в месяц без комиссии, начали действовать с 1 мая. Это можно делать по номеру счета через мобильные приложения, либо в личном кабинете на сайте банка, либо по номеру своего телефона через Систему быстрых платежей (СБП).Вместе с тем в начале мая в колл-центре Сбербанка сообщили, что граждане могут переводить бесплатно онлайн до 30 миллионов рублей в месяц на свои счета в другие банки при соблюдении суточного лимита в размере не более 2 миллионов рублей.В среду ЦБ сообщил, что направил кредитным организациям разъяснения на этот счет, из которых следует, что человек имеет право перевести всю сумму или ее часть между своими счетами с применением любого доступного канала дистанционного банковского обслуживания — как по реквизитам счета, так и через СБП. Исключения составляют переводы непосредственно в отделениях банков и операции с использованием карт."Банк России рекомендует банкам в кратчайшие сроки обеспечить выполнение условий закона", - сказано в сообщении.Кроме того, в информационном письме банкам регулятор указал, что кредитная организация может предоставить клиенту возможность самостоятельно ограничивать размер или количество операций по его счетам в течение дня или месяца. При этом рекомендуется информировать клиента, что такое ограничение распространяется на переводы без комиссии. Банки должны предоставить клиенту и возможность отменить это ограничение.
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лимиты, переводы
Банк России, Лимиты, переводы
В ЦБ считают недопустимыми суточные лимиты при переводах физлиц самим себе
ЦБ: банки не должны вводить суточные лимиты на бесплатные переводы физлиц себе
МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Банк России заявил о недопустимости суточных лимитов при бесплатных переводах граждан самим себе между разными банками в пределах 30 миллионов рублей в месяц и рекомендовал кредитным организациям в кратчайшие сроки выполнить эти условия.
"Банки не могут ограничивать размер или количество бесплатных переводов в сутки между счетами гражданина в разных банках в пределах 30 миллионов рублей, которые по закону можно переводить без комиссии", - говорится в сообщении регулятора.
Нормы закона, которые позволили россиянам переводить между своими счетами в разных банках до 30 миллионов рублей в месяц без комиссии, начали действовать с 1 мая. Это можно делать по номеру счета через мобильные приложения, либо в личном кабинете на сайте банка, либо по номеру своего телефона через Систему быстрых платежей (СБП).
Вместе с тем в начале мая в колл-центре Сбербанка сообщили, что граждане могут переводить бесплатно онлайн до 30 миллионов рублей в месяц на свои счета в другие банки при соблюдении суточного лимита в размере не более 2 миллионов рублей.
В среду ЦБ сообщил, что направил кредитным организациям разъяснения на этот счет, из которых следует, что человек имеет право перевести всю сумму или ее часть между своими счетами с применением любого доступного канала дистанционного банковского обслуживания — как по реквизитам счета, так и через СБП. Исключения составляют переводы непосредственно в отделениях банков и операции с использованием карт.
"Банк России рекомендует банкам в кратчайшие сроки обеспечить выполнение условий закона", - сказано в сообщении.
Кроме того, в информационном письме банкам регулятор указал, что кредитная организация может предоставить клиенту возможность самостоятельно ограничивать размер или количество операций по его счетам в течение дня или месяца. При этом рекомендуется информировать клиента, что такое ограничение распространяется на переводы без комиссии. Банки должны предоставить клиенту и возможность отменить это ограничение.
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