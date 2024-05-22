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В Польше объяснили, почему России нельзя спешить с заключением мира

В Польше объяснили, почему России нельзя спешить с заключением мира - 22.05.2024, ПРАЙМ

В Польше объяснили, почему России нельзя спешить с заключением мира

Москве не стоит торопиться с заключением мира, так как необходимо закрепить победу на поле боя выгодным договором, пишет польское издание Myśl Polska. | 22.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-22T15:53+0300

2024-05-22T15:53+0300

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ВАРШАВА, 22 мая - ПРАЙМ. Москве не стоит торопиться с заключением мира, так как необходимо закрепить победу на поле боя выгодным договором, пишет польское издание Myśl Polska."Теперь, когда со второй половины 2023 года Россия начала побеждать на поле боя, с подписанием мирных соглашений спешить не стоит", — отмечается в публикации.Либеральные круги в России и США предлагают вернуться к стамбульским соглашениям и начать новый раунд переговоров по конфликту между Россией и Украиной. Однако это предложение воспринимается Москвой как хитрость, чтобы дать украинской армии и Западу время на восстановление, отмечается в статье.История показывает, что победа на поле боя не гарантирует успеха за столом переговоров. Важно обеспечить благоприятные международные и экономические условия для обеих сторон, заметили авторы материала.Ключевой вопрос заключается в обеспечении безопасности воюющих сторон и государств, вовлеченных в конфликт. Центральная Европа нуждается в восстановлении своего суверенитета, освобождении от господства США и восстановлении безопасности через реиндустриализацию, заключили в издании.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ

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