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В Польше объяснили, почему России нельзя спешить с заключением мира - 22.05.2024, ПРАЙМ
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В Польше объяснили, почему России нельзя спешить с заключением мира
В Польше объяснили, почему России нельзя спешить с заключением мира - 22.05.2024, ПРАЙМ
В Польше объяснили, почему России нельзя спешить с заключением мира
Москве не стоит торопиться с заключением мира, так как необходимо закрепить победу на поле боя выгодным договором, пишет польское издание Myśl Polska. | 22.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-22T15:53+0300
2024-05-22T16:00+0300
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ВАРШАВА, 22 мая - ПРАЙМ. Москве не стоит торопиться с заключением мира, так как необходимо закрепить победу на поле боя выгодным договором, пишет польское издание Myśl Polska."Теперь, когда со второй половины 2023 года Россия начала побеждать на поле боя, с подписанием мирных соглашений спешить не стоит", — отмечается в публикации.Либеральные круги в России и США предлагают вернуться к стамбульским соглашениям и начать новый раунд переговоров по конфликту между Россией и Украиной. Однако это предложение воспринимается Москвой как хитрость, чтобы дать украинской армии и Западу время на восстановление, отмечается в статье.История показывает, что победа на поле боя не гарантирует успеха за столом переговоров. Важно обеспечить благоприятные международные и экономические условия для обеих сторон, заметили авторы материала.Ключевой вопрос заключается в обеспечении безопасности воюющих сторон и государств, вовлеченных в конфликт. Центральная Европа нуждается в восстановлении своего суверенитета, освобождении от господства США и восстановлении безопасности через реиндустриализацию, заключили в издании.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
https://1prime.ru/20240517/polsha-848264633.html
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польша, россия, украина, новости
Спецоперация на Украине, ПОЛЬША, РОССИЯ, УКРАИНА, Новости
15:53 22.05.2024 (обновлено: 16:00 22.05.2024)
 
В Польше объяснили, почему России нельзя спешить с заключением мира

MP: Россия должна закрепить победу на поле боя выгодным ей мирным договором

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ на огневой позиции
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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ВАРШАВА, 22 мая - ПРАЙМ. Москве не стоит торопиться с заключением мира, так как необходимо закрепить победу на поле боя выгодным договором, пишет польское издание Myśl Polska.
"Теперь, когда со второй половины 2023 года Россия начала побеждать на поле боя, с подписанием мирных соглашений спешить не стоит", — отмечается в публикации.
Либеральные круги в России и США предлагают вернуться к стамбульским соглашениям и начать новый раунд переговоров по конфликту между Россией и Украиной. Однако это предложение воспринимается Москвой как хитрость, чтобы дать украинской армии и Западу время на восстановление, отмечается в статье.
История показывает, что победа на поле боя не гарантирует успеха за столом переговоров. Важно обеспечить благоприятные международные и экономические условия для обеих сторон, заметили авторы материала.
Ключевой вопрос заключается в обеспечении безопасности воюющих сторон и государств, вовлеченных в конфликт. Центральная Европа нуждается в восстановлении своего суверенитета, освобождении от господства США и восстановлении безопасности через реиндустриализацию, заключили в издании.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
Польский флаг, Варшава - ПРАЙМ, 1920, 17.05.2024
Некем воевать. Польский генерал рассказал, что станет катастрофой для Киева
17 мая, 10:13
 
Спецоперация на УкраинеПОЛЬШАРОССИЯУКРАИНАНовости
 
 
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