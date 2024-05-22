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Добыча нефти в США осталась на уровне 13,1 миллиона баррелей в сутки
Добыча нефти в США осталась на уровне 13,1 миллиона баррелей в сутки - 22.05.2024, ПРАЙМ
Добыча нефти в США осталась на уровне 13,1 миллиона баррелей в сутки
Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 17 мая, сохранилась на уровне предыдущей недели в 13,1 миллиона баррелей в сутки, следует из еженедельного обзора... | 22.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-22T17:33+0300
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 17 мая, сохранилась на уровне предыдущей недели в 13,1 миллиона баррелей в сутки, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации Минэнерго страны.В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США также составила 13,1 миллиона баррелей в сутки, сказано в обзоре.Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, в феврале добыча нефти в США составила 13,15 миллиона баррелей в сутки. По предварительным данным, в марте показатель составил также 13,15 миллиона баррелей в день, в апреле - 13,13 миллиона. За весь прошлый год добыча в среднем оценивается в 12,93 миллиона баррелей в сутки.Минэнерго США 7 мая понизило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года года на 10 тысяч баррелей в день, до 13,2 миллиона баррелей в день, на 2025 год - повысило на 10 тысяч баррелей в день, до 13,73 миллиона.Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 17 мая, увеличились на 1,8 миллиона баррелей, или на 0,4% - до 458,8 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации Минэнерго страны.Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, напротив, ожидали уменьшения запасов - на 2,6 миллиона баррелей.В Минэнерго добавили, что стратегический резерв нефти США за неделю, завершившуюся 17 мая, увеличился на 0,993 миллиона баррелей - до 368,804 миллиона.
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нефть, сша
Добыча нефти в США осталась на уровне 13,1 миллиона баррелей в сутки
Минэнерго США: добыча нефти в стране к 17 мая осталась на уровне 13,1 млн баррелей в сутки
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 17 мая, сохранилась на уровне предыдущей недели в 13,1 миллиона баррелей в сутки, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации Минэнерго страны.
В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США также составила 13,1 миллиона баррелей в сутки, сказано в обзоре.
Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, в феврале добыча нефти в США составила 13,15 миллиона баррелей в сутки. По предварительным данным, в марте показатель составил также 13,15 миллиона баррелей в день, в апреле - 13,13 миллиона. За весь прошлый год добыча в среднем оценивается в 12,93 миллиона баррелей в сутки.
Минэнерго США 7 мая понизило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года года на 10 тысяч баррелей в день, до 13,2 миллиона баррелей в день, на 2025 год - повысило на 10 тысяч баррелей в день, до 13,73 миллиона.
Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 17 мая, увеличились на 1,8 миллиона баррелей, или на 0,4% - до 458,8 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации Минэнерго страны.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, напротив, ожидали уменьшения запасов - на 2,6 миллиона баррелей.
В Минэнерго добавили, что стратегический резерв нефти США за неделю, завершившуюся 17 мая, увеличился на 0,993 миллиона баррелей - до 368,804 миллиона.
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