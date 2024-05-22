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Эти фразы - сигнал: пять ролей, которые любят играть телефонные мошенники

Эти фразы - сигнал: пять ролей, которые любят играть телефонные мошенники - 22.05.2024, ПРАЙМ

Эти фразы - сигнал: пять ролей, которые любят играть телефонные мошенники

Мошенники постоянно придумывают новые схемы обмана, но некоторые закономерности в их поведении все же присутствуют. Их важно знать, чтобы быстро разоблачить... | 22.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-22T03:03+0300

2024-05-22T03:03+0300

2024-05-22T03:03+0300

мошенничество

ваге закарян

эксклюзив

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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Мошенники постоянно придумывают новые схемы обмана, но некоторые закономерности в их поведении все же присутствуют. Их важно знать, чтобы быстро разоблачить обманщиков. Руководитель команды разработки супераппа Gem Space Ваге Закарян рассказал агентству “Прайм” о пяти наиболее распространенных схемах."Служба безопасности банка"Очень часто злоумышленники представляются сотрудниками службы безопасности банка. Повод для звонка — информация о якобы происходящей попытке незаконного списания средств со счета. А звонят вам, чтобы предотвратить это. “Правда, для чего при этом сотрудникам банка нужны sms-коды или данные банковской карты, они не объясняют. И именно эти данные ни в коем случае нельзя давать незнакомым людям по телефону”, - отмечает эксперт."Алло, это полиция…"Не реже мошенники представляются сотрудниками полиции и с уверенным напором в голосе рассказывают о серьезных проблемах у вас либо у ваших родственников. Обычно бывает достаточно логического рассуждения, чтобы понять, что эта информация недостоверна. Но если вас что-то заставило сомневаться, то совет один — позвонить в полицию и лично все проверить."Ваш родственник попал в беду"Так же следует поступать в ситуации, когда злоумышленники сообщают об инциденте с вашим родственником, для решения которого нужна определенная и часто немаленькая сумма денег. Представляются они при этом по-разному: от сотрудников ГИБДД до обычных прохожих.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеСоциальные звонкиПо словам Закаряна, в последнее время участились поддельные звонки из госорганизаций: поликлиник и различных социальных учреждений. Их цель — выведать личные данные людей, чтобы потом использовать в махинациях.Магазин по телефонуТакже встречаются мошенники, которые делают якобы выгодные предложения о покупке товара по низкой цене. Получив оплату, они обычно исчезают. Эксперт советует относиться к таким предложениям с большой осторожностью и не пытаться “экономить”.Конечно, бывают другие варианты и предлоги, под которыми мошенники пытаются узнать личную информацию. “В любом случае поможет бдительность и проверка фактов”, - подытожил Закарян.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Ульяна Крайняя https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

ваге закарян, эксклюзив