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Уничтожает спутники. Новый ЗРК позволит России выиграть войну против НАТО - 22.05.2024, ПРАЙМ
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Уничтожает спутники. Новый ЗРК позволит России выиграть войну против НАТО
Уничтожает спутники. Новый ЗРК позволит России выиграть войну против НАТО - 22.05.2024, ПРАЙМ
Уничтожает спутники. Новый ЗРК позволит России выиграть войну против НАТО
Новый ЗРК С-500 "Прометей" позволит России выиграть войну против НАТО, передает американское издание The National Interest. | 22.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-22T09:56+0300
2024-05-22T09:58+0300
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МОСКВА, 22 МАЯ - ПРАЙМ. Новый ЗРК С-500 "Прометей" позволит России выиграть войну против НАТО, передает американское издание The National Interest."И вот мы подошли к С-500 “Прометей”, который предназначен для поражения не только самолетов пятого поколения, но и низкоорбитальных спутников", — говорится в публикации.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramСогласно изданию, Кремль рассчитывает на то, что С-500 поможет справиться с украинскими F-16, и поэтому оружие будет производиться в двух вариантах: ЗРК большой дальности и системы противоракетной обороны.В 2018 году Россия заявила, что С-500 установила рекорд по дальности поражения для ЗРК. Кадры успешного пуска С-500 были опубликованы Министерством обороны России. После введения С-500 на вооружение, Россия планирует наладить экспорт системы в Турцию и Китай, заключили в журнале.Согласно данным открытых источников, С-500 можно перебрасывать на борту военно-транспортных самолетов, он передвигается на колесном шасси, что позволяет за короткое время доставить "Прометей" в любую точку страны и усилить там ПРО.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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россия, оружие, новости
Вооружения, РОССИЯ, оружие, Новости
09:56 22.05.2024 (обновлено: 09:58 22.05.2024)
 
Уничтожает спутники. Новый ЗРК позволит России выиграть войну против НАТО

TNI: ЗРК С-500 "Прометей" уничтожит самое сложное западное оружие ВСУ

© РИА Новости . Антон Денисов | Перейти в медиабанк% Пусковые установки ЗРК С-400
% Пусковые установки ЗРК С-400 - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости . Антон Денисов
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МОСКВА, 22 МАЯ - ПРАЙМ. Новый ЗРК С-500 "Прометей" позволит России выиграть войну против НАТО, передает американское издание The National Interest.
"И вот мы подошли к С-500 “Прометей”, который предназначен для поражения не только самолетов пятого поколения, но и низкоорбитальных спутников", — говорится в публикации.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Согласно изданию, Кремль рассчитывает на то, что С-500 поможет справиться с украинскими F-16, и поэтому оружие будет производиться в двух вариантах: ЗРК большой дальности и системы противоракетной обороны.
В 2018 году Россия заявила, что С-500 установила рекорд по дальности поражения для ЗРК. Кадры успешного пуска С-500 были опубликованы Министерством обороны России. После введения С-500 на вооружение, Россия планирует наладить экспорт системы в Турцию и Китай, заключили в журнале.
Согласно данным открытых источников, С-500 можно перебрасывать на борту военно-транспортных самолетов, он передвигается на колесном шасси, что позволяет за короткое время доставить "Прометей" в любую точку страны и усилить там ПРО.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
Американский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2024
Россия запустила противоспутниковое оружие, заявили в Пентагоне
09:17
 
ВооруженияРОССИЯоружиеНовости
 
 
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