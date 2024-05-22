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Уничтожает спутники. Новый ЗРК позволит России выиграть войну против НАТО

Уничтожает спутники. Новый ЗРК позволит России выиграть войну против НАТО - 22.05.2024, ПРАЙМ

Уничтожает спутники. Новый ЗРК позволит России выиграть войну против НАТО

Новый ЗРК С-500 "Прометей" позволит России выиграть войну против НАТО, передает американское издание The National Interest. | 22.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-22T09:56+0300

2024-05-22T09:56+0300

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МОСКВА, 22 МАЯ - ПРАЙМ. Новый ЗРК С-500 "Прометей" позволит России выиграть войну против НАТО, передает американское издание The National Interest."И вот мы подошли к С-500 “Прометей”, который предназначен для поражения не только самолетов пятого поколения, но и низкоорбитальных спутников", — говорится в публикации.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramСогласно изданию, Кремль рассчитывает на то, что С-500 поможет справиться с украинскими F-16, и поэтому оружие будет производиться в двух вариантах: ЗРК большой дальности и системы противоракетной обороны.В 2018 году Россия заявила, что С-500 установила рекорд по дальности поражения для ЗРК. Кадры успешного пуска С-500 были опубликованы Министерством обороны России. После введения С-500 на вооружение, Россия планирует наладить экспорт системы в Турцию и Китай, заключили в журнале.Согласно данным открытых источников, С-500 можно перебрасывать на борту военно-транспортных самолетов, он передвигается на колесном шасси, что позволяет за короткое время доставить "Прометей" в любую точку страны и усилить там ПРО.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ

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