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В Британии обвинили Китай в поставках оружия России для ударов по Украине - 22.05.2024, ПРАЙМ
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В Британии обвинили Китай в поставках оружия России для ударов по Украине
В Британии обвинили Китай в поставках оружия России для ударов по Украине - 22.05.2024, ПРАЙМ
В Британии обвинили Китай в поставках оружия России для ударов по Украине
Пекин поставляет, либо намерен начать поставлять России вооружение для использования в конфликте на Украине, заявил глава Минобороны Великобритании Грант Шаппс... | 22.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-22T15:27+0300
2024-05-22T15:37+0300
вооружения
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Пекин поставляет, либо намерен начать поставлять России вооружение для использования в конфликте на Украине, заявил глава Минобороны Великобритании Грант Шаппс со ссылкой на имеющиеся в распоряжении ведомства доказательства."Сегодня я могу раскрыть, что у нас есть доказательства того, что Россия и Китай сотрудничают по вопросу боевой техники для использования на Украине… Американская и британская военная разведка могут раскрыть, что летальная помощь поставляется сейчас из Китая в Россию и затем на Украину", — цитирует Шаппса издание Independent.Тем не менее, глава оборонного ведомства так и не предоставил никаких доказательств. Он подчеркнул, что недавний визит президента России Владимира Путина в Китай и рост торговли между двуми странами свидетельствуют о глубоких отношениях между ними.Официальный представитель МИД Китая ранее заявил, что США предоставляют военную помощь Украине и критикуют нормальное сотрудничество между Китаем и Россией. Пекин также предупредил США, что обвинение других государств не поможет решить украинский кризис.
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великобритания, россия, китай, оружие, новости
Вооружения, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, РОССИЯ, КИТАЙ, оружие, Новости
15:27 22.05.2024 (обновлено: 15:37 22.05.2024)
 
В Британии обвинили Китай в поставках оружия России для ударов по Украине

Шаппс: РФ и КНР сотрудничают по вопросу оружия для использования на Украине

© Unsplash/Paul FiedlerФлаги Великобритании на Трафальгарской площади, Лондон
Флаги Великобритании на Трафальгарской площади, Лондон
© Unsplash/Paul Fiedler
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Пекин поставляет, либо намерен начать поставлять России вооружение для использования в конфликте на Украине, заявил глава Минобороны Великобритании Грант Шаппс со ссылкой на имеющиеся в распоряжении ведомства доказательства.
"Сегодня я могу раскрыть, что у нас есть доказательства того, что Россия и Китай сотрудничают по вопросу боевой техники для использования на Украине… Американская и британская военная разведка могут раскрыть, что летальная помощь поставляется сейчас из Китая в Россию и затем на Украину", — цитирует Шаппса издание Independent.
Тем не менее, глава оборонного ведомства так и не предоставил никаких доказательств. Он подчеркнул, что недавний визит президента России Владимира Путина в Китай и рост торговли между двуми странами свидетельствуют о глубоких отношениях между ними.
Официальный представитель МИД Китая ранее заявил, что США предоставляют военную помощь Украине и критикуют нормальное сотрудничество между Китаем и Россией. Пекин также предупредил США, что обвинение других государств не поможет решить украинский кризис.
Тауэрский мост, Лондон, Великобритания
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17 мая, 18:12
 
ВооруженияВЕЛИКОБРИТАНИЯРОССИЯКИТАЙоружиеНовости
 
 
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