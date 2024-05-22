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В Британии обвинили Китай в поставках оружия России для ударов по Украине
В Британии обвинили Китай в поставках оружия России для ударов по Украине - 22.05.2024, ПРАЙМ
В Британии обвинили Китай в поставках оружия России для ударов по Украине
Пекин поставляет, либо намерен начать поставлять России вооружение для использования в конфликте на Украине, заявил глава Минобороны Великобритании Грант Шаппс... | 22.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-22T15:27+0300
2024-05-22T15:27+0300
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Пекин поставляет, либо намерен начать поставлять России вооружение для использования в конфликте на Украине, заявил глава Минобороны Великобритании Грант Шаппс со ссылкой на имеющиеся в распоряжении ведомства доказательства."Сегодня я могу раскрыть, что у нас есть доказательства того, что Россия и Китай сотрудничают по вопросу боевой техники для использования на Украине… Американская и британская военная разведка могут раскрыть, что летальная помощь поставляется сейчас из Китая в Россию и затем на Украину", — цитирует Шаппса издание Independent.Тем не менее, глава оборонного ведомства так и не предоставил никаких доказательств. Он подчеркнул, что недавний визит президента России Владимира Путина в Китай и рост торговли между двуми странами свидетельствуют о глубоких отношениях между ними.Официальный представитель МИД Китая ранее заявил, что США предоставляют военную помощь Украине и критикуют нормальное сотрудничество между Китаем и Россией. Пекин также предупредил США, что обвинение других государств не поможет решить украинский кризис.
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Вооружения, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, РОССИЯ, КИТАЙ, оружие, Новости
В Британии обвинили Китай в поставках оружия России для ударов по Украине
Шаппс: РФ и КНР сотрудничают по вопросу оружия для использования на Украине
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Пекин поставляет, либо намерен начать поставлять России вооружение для использования в конфликте на Украине, заявил глава Минобороны Великобритании Грант Шаппс со ссылкой на имеющиеся в распоряжении ведомства доказательства.
"Сегодня я могу раскрыть, что у нас есть доказательства того, что Россия и Китай сотрудничают по вопросу боевой техники для использования на Украине… Американская и британская военная разведка могут раскрыть, что летальная помощь поставляется сейчас из Китая в Россию и затем на Украину", — цитирует Шаппса издание Independent.
Тем не менее, глава оборонного ведомства так и не предоставил никаких доказательств. Он подчеркнул, что недавний визит президента России Владимира Путина в Китай и рост торговли между двуми странами свидетельствуют о глубоких отношениях между ними.
Официальный представитель МИД Китая ранее заявил, что США предоставляют военную помощь Украине и критикуют нормальное сотрудничество между Китаем и Россией. Пекин также предупредил США, что обвинение других государств не поможет решить украинский кризис.
МИД Великобритании обвинил Россию в поставках нефти КНДР в обмен на оружие