Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
УАЗ удивил принципиально новой версией внедорожника "Патриот" - 22.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240522/patriot--848399956.html
УАЗ удивил принципиально новой версией внедорожника "Патриот"
УАЗ удивил принципиально новой версией внедорожника "Патриот" - 22.05.2024, ПРАЙМ
УАЗ удивил принципиально новой версией внедорожника "Патриот"
УАЗ разработал заводскую бронированную версию внедорожника "Патриот", сообщил Telegram-канал "Автопоток" со ссылкой на источники внутри завода. | 22.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-22T11:34+0300
2024-05-22T11:34+0300
авто
уаз
https://cdnn.1prime.ru/img/82758/50/827585008_0:241:3213:2048_1920x0_80_0_0_01262c37766d2ce450437ea8b2545745.jpg
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. УАЗ разработал заводскую бронированную версию внедорожника "Патриот", сообщил Telegram-канал "Автопоток" со ссылкой на источники внутри завода.По словам собеседников канала, двери автомобиля защитили стационарным противоосколочным бронированием, а окна и заднюю стенку салона — с помощью съемных бронелистов. Из-за того, что снаряженная масса внедорожника с бронезащитой сильно выросла, заводчанам пришлось серьезно усилить его подвеску. В частности, сзади были применены четырехлистовые рессоры, спереди — дополнительные пружины, а стандартные амортизаторы были заменены на новые усиленные.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеУльяновский автозавод представил внедорожники семейства "Патриот" (УАЗ 3163) в 2005 году. Модель называли глубоким рестайлингом предшественника УАЗ "Симбир". В 2012-м "Патриоты" модернизировали. Через два года - еще одно обновление? внедорожник приобрел функциональную приборную панель с маршрутным компьютером. Еще через два года появились блокировка дифференциала с электронным управлением, система ESP, контроль тягового усилия, система помощи при движении на подъеме.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82758/50/827585008_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_a39d4d3dfebfce7875fcb327cec0e21e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
авто, уаз
Авто, УАЗ
11:34 22.05.2024
 
УАЗ удивил принципиально новой версией внедорожника "Патриот"

"Автопоток": УАЗ разработал бронированную версию внедорожника "Патриот"

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкАвтомобиль УАЗ Патриот
Автомобиль УАЗ Патриот - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости . Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. УАЗ разработал заводскую бронированную версию внедорожника "Патриот", сообщил Telegram-канал "Автопоток" со ссылкой на источники внутри завода.
По словам собеседников канала, двери автомобиля защитили стационарным противоосколочным бронированием, а окна и заднюю стенку салона — с помощью съемных бронелистов. Из-за того, что снаряженная масса внедорожника с бронезащитой сильно выросла, заводчанам пришлось серьезно усилить его подвеску. В частности, сзади были применены четырехлистовые рессоры, спереди — дополнительные пружины, а стандартные амортизаторы были заменены на новые усиленные.
Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-канале
Ульяновский автозавод представил внедорожники семейства "Патриот" (УАЗ 3163) в 2005 году. Модель называли глубоким рестайлингом предшественника УАЗ "Симбир". В 2012-м "Патриоты" модернизировали. Через два года - еще одно обновление? внедорожник приобрел функциональную приборную панель с маршрутным компьютером. Еще через два года появились блокировка дифференциала с электронным управлением, система ESP, контроль тягового усилия, система помощи при движении на подъеме.
 
АвтоУАЗ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала