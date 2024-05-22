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УАЗ удивил принципиально новой версией внедорожника "Патриот"

УАЗ удивил принципиально новой версией внедорожника "Патриот" - 22.05.2024, ПРАЙМ

УАЗ удивил принципиально новой версией внедорожника "Патриот"

УАЗ разработал заводскую бронированную версию внедорожника "Патриот", сообщил Telegram-канал "Автопоток" со ссылкой на источники внутри завода. | 22.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-22T11:34+0300

2024-05-22T11:34+0300

2024-05-22T11:34+0300

авто

уаз

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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. УАЗ разработал заводскую бронированную версию внедорожника "Патриот", сообщил Telegram-канал "Автопоток" со ссылкой на источники внутри завода.По словам собеседников канала, двери автомобиля защитили стационарным противоосколочным бронированием, а окна и заднюю стенку салона — с помощью съемных бронелистов. Из-за того, что снаряженная масса внедорожника с бронезащитой сильно выросла, заводчанам пришлось серьезно усилить его подвеску. В частности, сзади были применены четырехлистовые рессоры, спереди — дополнительные пружины, а стандартные амортизаторы были заменены на новые усиленные.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеУльяновский автозавод представил внедорожники семейства "Патриот" (УАЗ 3163) в 2005 году. Модель называли глубоким рестайлингом предшественника УАЗ "Симбир". В 2012-м "Патриоты" модернизировали. Через два года - еще одно обновление? внедорожник приобрел функциональную приборную панель с маршрутным компьютером. Еще через два года появились блокировка дифференциала с электронным управлением, система ESP, контроль тягового усилия, система помощи при движении на подъеме.

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авто, уаз