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"Народный инспектор" готов. Водителей начнут штрафовать по-новому

"Народный инспектор" готов. Водителей начнут штрафовать по-новому - 22.05.2024, ПРАЙМ

"Народный инспектор" готов. Водителей начнут штрафовать по-новому

Федеральное приложение для фиксации нарушающих ПДД водителей с помощью телефона полностью готово. Автомобилистов смогут штрафовать за проезд по обочинам,... | 22.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-22T11:10+0300

2024-05-22T11:10+0300

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авто

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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Федеральное приложение для фиксации нарушающих ПДД водителей с помощью телефона полностью готово. Автомобилистов смогут штрафовать за проезд по обочинам, движение на красный свет и за остановки в неположенных местах, сообщает портал Autonews.Центр организации дорожного движения правительства Москвы (ЦОДД) полностью принял и оплатил результаты работы по настройке комплекса "Помощник Москвы". Cумма контракта - 134,5 миллиона рублей. Источник финансирования - столичный бюджет. Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеПользователи "Помощника Москвы" могут фотографировать водителей, которые паркуются на газонах (такое нарушение наказывается штрафом в пять тысяч рублей для физлиц и в 300 тысяч для организаций), игнорируют требования знаков "Стоянка" или "Остановка запрещена" (штраф в три тысячи рублей), а также бросают свой транспорт на тротуарах. После доработки программы водителей можно будет наказывать: за поездки по обочине (штраф в полторы тысячи рублей), за движение на красный (тысяча рублей), за движение по запрещенным полосам (от полутора до двух тысяч рублей), за опасное вождение, за пересечение сплошных или стоп-линий (штраф от восьмисот рублей до пяти тысяч).За некоторые автомобильные наклейки водители могут получить наказание вплоть до лишения прав, рассказал ранее эксперты Общественной службы новостей. При этом российское законодательство запрещает клеить рекламные стикеры на автомобили специального назначения, информационный знак "инвалид" или метку такси без соответствующего обоснования, наклейки, имитирующие машины правоохранительных органов или медицинских служб.

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авто, дорожные штрафы, штрафы гибдд, пдд