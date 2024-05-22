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Песков ответил на призыв "горячих голов" в США разрешить Киеву бить по РФ - 22.05.2024, ПРАЙМ
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Песков ответил на призыв "горячих голов" в США разрешить Киеву бить по РФ
Песков ответил на призыв "горячих голов" в США разрешить Киеву бить по РФ - 22.05.2024, ПРАЙМ
Песков ответил на призыв "горячих голов" в США разрешить Киеву бить по РФ
В американском конгрессе много "горячих голов", которые хотят спровоцировать напряженность, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. | 22.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-22T13:03+0300
2024-05-22T13:06+0300
спецоперация на украине
дмитрий песков
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. В американском конгрессе много "горячих голов", которые хотят спровоцировать напряженность, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее сообщалось, что группа конгрессменов призвала шэфа Пентагона Ллойда Остина разрешить Китеву наносить удары по российской территории американским оружием. Политики предложили атаковать "стратегические цели внутри территории РФ при определенных обстоятельствах"."В конгрессе много "горячих голов", которые хотели бы еще большего провоцирования напряженности. И которые в целом следуют в общем фарватере внешней политики Вашингтона на провоцирование войны до последнего украинца", - сказал Песков.Так он прокомментировал журналистам новости из США.
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дмитрий песков, сша, россия, всу
Спецоперация на Украине, Дмитрий Песков, США, РОССИЯ, ВСУ
13:03 22.05.2024 (обновлено: 13:06 22.05.2024)
 
Песков ответил на призыв "горячих голов" в США разрешить Киеву бить по РФ

Песков: в конгрессе США много "горячих голов", которые хотят спровоцировать напряженность

© POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
© POOL
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. В американском конгрессе много "горячих голов", которые хотят спровоцировать напряженность, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее сообщалось, что группа конгрессменов призвала шэфа Пентагона Ллойда Остина разрешить Китеву наносить удары по российской территории американским оружием. Политики предложили атаковать "стратегические цели внутри территории РФ при определенных обстоятельствах".
"В конгрессе много "горячих голов", которые хотели бы еще большего провоцирования напряженности. И которые в целом следуют в общем фарватере внешней политики Вашингтона на провоцирование войны до последнего украинца", - сказал Песков.
Так он прокомментировал журналистам новости из США.
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