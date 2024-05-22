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В Кремле ответили на слова о запуске Россией противоспутникового оружия - 22.05.2024, ПРАЙМ
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В Кремле ответили на слова о запуске Россией противоспутникового оружия
В Кремле ответили на слова о запуске Россией противоспутникового оружия - 22.05.2024, ПРАЙМ
В Кремле ответили на слова о запуске Россией противоспутникового оружия
Россия не нарушает международное право в отношении запуска противоспутникового оружия, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 22.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-22T13:13+0300
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россия
дмитрий песков
оружие
новости
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Россия не нарушает международное право в отношении запуска противоспутникового оружия, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Никак не могу это комментировать. Здесь мы действуем абсолютно в соответствии с международным правом, мы ничего не нарушаем", — сказал он.Пресс-секретарь президента России также добавил, что Россия неоднократно выступала за запрет на размещение оружия в космосе, но ее инициативы были отвергнуты. Кроме того, космическая программа России развивается в плановом порядке.Ранее Пентагон опубликовал сведения о запуске Россией аппарата на околоземную орбиту, способного нести противоспутниковое оружие
https://1prime.ru/20240522/pso-848400646.html
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россия, дмитрий песков, оружие, новости
РОССИЯ, Дмитрий Песков, оружие, Новости
13:13 22.05.2024 (обновлено: 13:14 22.05.2024)
 
В Кремле ответили на слова о запуске Россией противоспутникового оружия

В Кремле о словах о запуске РФ противоспутникового оружия: РФ ничего не нарушает

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанк" Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
 Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Россия не нарушает международное право в отношении запуска противоспутникового оружия, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Никак не могу это комментировать. Здесь мы действуем абсолютно в соответствии с международным правом, мы ничего не нарушаем", — сказал он.
Пресс-секретарь президента России также добавил, что Россия неоднократно выступала за запрет на размещение оружия в космосе, но ее инициативы были отвергнуты. Кроме того, космическая программа России развивается в плановом порядке.
Ранее Пентагон опубликовал сведения о запуске Россией аппарата на околоземную орбиту, способного нести противоспутниковое оружие
Космос
В МИД ответили на сообщения США о запуске РФ противоспутникового оружия
11:40
 
РОССИЯДмитрий ПесковоружиеНовости
 
 
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