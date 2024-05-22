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Симоньян обнародовала список пленных ВСУ, которых не хочет обменивать Киев - 22.05.2024, ПРАЙМ
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Симоньян обнародовала список пленных ВСУ, которых не хочет обменивать Киев
Симоньян обнародовала список пленных ВСУ, которых не хочет обменивать Киев - 22.05.2024, ПРАЙМ
Симоньян обнародовала список пленных ВСУ, которых не хочет обменивать Киев
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала в своем Telegram-канале список военнопленных ВСУ, которых... | 22.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-22T21:41+0300
2024-05-22T21:41+0300
спецоперация на украине
всу
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МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала в своем Telegram-канале список военнопленных ВСУ, которых украинское руководство обменивать отказывается."Публикую список 500 украинских военнопленных, которых Киев отказывается забирать, выбрав из них только 38 "ценных", — отметила она.По ее словам, Владимир Зеленский из этих 500 человек отобрал и выразил готовность забрать только 38 "азовцев и Ко" (то есть боевиков Азова*).Как подчеркнула Симоньян, "остальные солдаты Украины - Украине не нужны"."Думаю, женам, матерям и вообще украинским гражданам будет интересно ознакомиться", - отметила она.В представленных списках - фамилии, имена, отчества и даты рождения военнослужащих.Ранее, 8 февраля, из украинского плена вернули 100 российских солдат, в взамен Киеву отдали удерживаемых военнослужащих ВСУ в том же количестве.* запрещенная в России террористическая организация
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всу, маргарита симоньян
Спецоперация на Украине, ВСУ, Маргарита Симоньян
21:41 22.05.2024
 
Симоньян обнародовала список пленных ВСУ, которых не хочет обменивать Киев

Симоньян опубликовала список 500 пленных ВСУ, которых Киев обменивать не хочет

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВоеннопленные ВСУ
Военнопленные ВСУ - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала в своем Telegram-канале список военнопленных ВСУ, которых украинское руководство обменивать отказывается.
"Публикую список 500 украинских военнопленных, которых Киев отказывается забирать, выбрав из них только 38 "ценных", — отметила она.
По ее словам, Владимир Зеленский из этих 500 человек отобрал и выразил готовность забрать только 38 "азовцев и Ко" (то есть боевиков Азова*).
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Как подчеркнула Симоньян, "остальные солдаты Украины - Украине не нужны".
"Думаю, женам, матерям и вообще украинским гражданам будет интересно ознакомиться", - отметила она.
В представленных списках - фамилии, имена, отчества и даты рождения военнослужащих.
Ранее, 8 февраля, из украинского плена вернули 100 российских солдат, в взамен Киеву отдали удерживаемых военнослужащих ВСУ в том же количестве.
* запрещенная в России террористическая организация
 
Спецоперация на УкраинеВСУМаргарита Симоньян
 
 
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