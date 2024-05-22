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Симоньян обнародовала список пленных ВСУ, которых не хочет обменивать Киев
Симоньян обнародовала список пленных ВСУ, которых не хочет обменивать Киев - 22.05.2024, ПРАЙМ
Симоньян обнародовала список пленных ВСУ, которых не хочет обменивать Киев
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала в своем Telegram-канале список военнопленных ВСУ, которых... | 22.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-22T21:41+0300
2024-05-22T21:41+0300
2024-05-22T21:41+0300
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МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала в своем Telegram-канале список военнопленных ВСУ, которых украинское руководство обменивать отказывается."Публикую список 500 украинских военнопленных, которых Киев отказывается забирать, выбрав из них только 38 "ценных", — отметила она.По ее словам, Владимир Зеленский из этих 500 человек отобрал и выразил готовность забрать только 38 "азовцев и Ко" (то есть боевиков Азова*).Как подчеркнула Симоньян, "остальные солдаты Украины - Украине не нужны"."Думаю, женам, матерям и вообще украинским гражданам будет интересно ознакомиться", - отметила она.В представленных списках - фамилии, имена, отчества и даты рождения военнослужащих.Ранее, 8 февраля, из украинского плена вернули 100 российских солдат, в взамен Киеву отдали удерживаемых военнослужащих ВСУ в том же количестве.* запрещенная в России террористическая организация
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всу, маргарита симоньян
Спецоперация на Украине, ВСУ, Маргарита Симоньян
Симоньян обнародовала список пленных ВСУ, которых не хочет обменивать Киев
Симоньян опубликовала список 500 пленных ВСУ, которых Киев обменивать не хочет
МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ.
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала в своем Telegram-канале
список военнопленных ВСУ, которых украинское руководство обменивать отказывается.
"Публикую список 500 украинских военнопленных, которых Киев отказывается забирать, выбрав из них только 38 "ценных", — отметила она.
По ее словам, Владимир Зеленский из этих 500 человек отобрал и выразил готовность забрать только 38 "азовцев и Ко" (то есть боевиков Азова*).
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Как подчеркнула Симоньян, "остальные солдаты Украины - Украине не нужны".
"Думаю, женам, матерям и вообще украинским гражданам будет интересно ознакомиться", - отметила она.
В представленных списках - фамилии, имена, отчества и даты рождения военнослужащих.
Ранее, 8 февраля, из украинского плена вернули 100 российских солдат, в взамен Киеву отдали удерживаемых военнослужащих ВСУ в том же количестве.
* запрещенная в России террористическая организация