https://1prime.ru/20240522/rumyniya-848415948.html
В Румынии обещали не отправлять войска на Украину
В Румынии обещали не отправлять войска на Украину - 22.05.2024, ПРАЙМ
В Румынии обещали не отправлять войска на Украину
Румыния не будет направлять военный контингент на Украину, заявил президент страны Клаус Йоханнис. | 22.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-22T16:54+0300
2024-05-22T16:54+0300
2024-05-22T16:54+0300
спецоперация на украине
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КИШИНЕВ, 22 мая - ПРАЙМ. Румыния не будет направлять военный контингент на Украину, заявил президент страны Клаус Йоханнис.Журналисты, напомнив о словах главы румынской армии Георгицэ Влада о риске эскалации конфликта, спросили главу страны, будет ли Бухарест отправлять войска в зону СВО. Йоханнис ответил отрицательно."Румыния – безопасная страна, румынам не следует бояться, но мы всегда должны быть готовы к неожиданным событиям. Не нужно паниковать или думать, что Румыния находится под угрозой. Румыния пользуется важнейшими гарантиями безопасности. Важно понимать, что мы не одни, мы вместе с союзниками", - добавил он.Ранее министр обороны Румынии Анджел Тылвар заявлял, что страна не обязана отдавать Украине системы противовоздушной обороны Patriot. По его словам, ракеты нужны для защиты своих территорий.
https://1prime.ru/20240522/oruzhie-848411879.html
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румыния, украина
Спецоперация на Украине, РУМЫНИЯ, УКРАИНА
В Румынии обещали не отправлять войска на Украину
Президент Румынии Йозаннис заявил, что Бухарест не будет отправлять военных на Украину
КИШИНЕВ, 22 мая - ПРАЙМ. Румыния не будет направлять военный контингент на Украину, заявил президент страны Клаус Йоханнис.
Журналисты, напомнив о словах главы румынской армии Георгицэ Влада о риске эскалации конфликта, спросили главу страны, будет ли Бухарест отправлять войска в зону СВО. Йоханнис ответил отрицательно.
"Румыния – безопасная страна, румынам не следует бояться, но мы всегда должны быть готовы к неожиданным событиям. Не нужно паниковать или думать, что Румыния находится под угрозой. Румыния пользуется важнейшими гарантиями безопасности. Важно понимать, что мы не одни, мы вместе с союзниками", - добавил он.
Ранее министр обороны Румынии Анджел Тылвар заявлял, что страна не обязана отдавать Украине системы противовоздушной обороны Patriot. По его словам, ракеты нужны для защиты своих территорий.
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