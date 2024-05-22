Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Румыния ни за что не останется без ПВО, заявил президент страны - 22.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20240522/rumyniya-848418698.html
Румыния ни за что не останется без ПВО, заявил президент страны
Румыния ни за что не останется без ПВО, заявил президент страны - 22.05.2024, ПРАЙМ
Румыния ни за что не останется без ПВО, заявил президент страны
Вопрос передачи Украине систем ПВО Patriot находится на стадии оценки, но Румыния ни за что не лишится своей противоракетной обороны. Таким мнением поделился... | 22.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-22T17:38+0300
2024-05-22T17:38+0300
вооружения
румыния
украина
оружие
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/34/841393465_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_cee791981100e8f05ed4283802411058.jpg
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Вопрос передачи Украине систем ПВО Patriot находится на стадии оценки, но Румыния ни за что не лишится своей противоракетной обороны. Таким мнением поделился президент страны Клаус Йоханнис."Я ни при каких обстоятельствах не допускаю, чтобы Румыния осталась без противоракетной и противовоздушной обороны. Если что-то будет передано, Румыния должна получить что-то взамен, иначе ничего не произойдет", — сказал он.В настоящее время в Румынии уже действует одна система Patriot, а еще три находятся в процессе ввода в эксплуатацию. Йоханнис отметил, что решение о передаче техники Украине является сложным и требует обсуждения с армейскими специалистами и высшим советом безопасности.Россия выразила свое возражение по поводу поставок оружия на Украину, считая, что это мешает урегулированию и вовлекает страны НАТО в конфликт. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что грузы с оружием для Украины являются законной целью для России. В Кремле заявили, что поставки оружия на Украину способствуют обострению ситуации и негативно влияют на переговоры.
https://1prime.ru/20240522/rumyniya-848415948.html
румыния
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/34/841393465_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_072801f2ba309c18c8ac19ccb8b442a5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
румыния, украина, оружие, новости
Вооружения, РУМЫНИЯ, УКРАИНА, оружие, Новости
17:38 22.05.2024
 
Румыния ни за что не останется без ПВО, заявил президент страны

Йоханнис: я не допускаю, чтобы Румыния осталась без противовоздушной обороны

© Public Domain/Arlington National CemeteryФлаг Румынии
Флаг Румынии
© Public Domain/Arlington National Cemetery
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Вопрос передачи Украине систем ПВО Patriot находится на стадии оценки, но Румыния ни за что не лишится своей противоракетной обороны. Таким мнением поделился президент страны Клаус Йоханнис.
"Я ни при каких обстоятельствах не допускаю, чтобы Румыния осталась без противоракетной и противовоздушной обороны. Если что-то будет передано, Румыния должна получить что-то взамен, иначе ничего не произойдет", — сказал он.
В настоящее время в Румынии уже действует одна система Patriot, а еще три находятся в процессе ввода в эксплуатацию. Йоханнис отметил, что решение о передаче техники Украине является сложным и требует обсуждения с армейскими специалистами и высшим советом безопасности.
Россия выразила свое возражение по поводу поставок оружия на Украину, считая, что это мешает урегулированию и вовлекает страны НАТО в конфликт. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что грузы с оружием для Украины являются законной целью для России. В Кремле заявили, что поставки оружия на Украину способствуют обострению ситуации и негативно влияют на переговоры.
Страны мира. Румыния
В Румынии обещали не отправлять войска на Украину
16:54
 
ВооруженияРУМЫНИЯУКРАИНАоружиеНовости
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала