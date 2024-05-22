https://1prime.ru/20240522/rumyniya-848418698.html

Румыния ни за что не останется без ПВО, заявил президент страны

Румыния ни за что не останется без ПВО, заявил президент страны - 22.05.2024, ПРАЙМ

Румыния ни за что не останется без ПВО, заявил президент страны

Вопрос передачи Украине систем ПВО Patriot находится на стадии оценки, но Румыния ни за что не лишится своей противоракетной обороны. Таким мнением поделился... | 22.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-22T17:38+0300

2024-05-22T17:38+0300

2024-05-22T17:38+0300

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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Вопрос передачи Украине систем ПВО Patriot находится на стадии оценки, но Румыния ни за что не лишится своей противоракетной обороны. Таким мнением поделился президент страны Клаус Йоханнис."Я ни при каких обстоятельствах не допускаю, чтобы Румыния осталась без противоракетной и противовоздушной обороны. Если что-то будет передано, Румыния должна получить что-то взамен, иначе ничего не произойдет", — сказал он.В настоящее время в Румынии уже действует одна система Patriot, а еще три находятся в процессе ввода в эксплуатацию. Йоханнис отметил, что решение о передаче техники Украине является сложным и требует обсуждения с армейскими специалистами и высшим советом безопасности.Россия выразила свое возражение по поводу поставок оружия на Украину, считая, что это мешает урегулированию и вовлекает страны НАТО в конфликт. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что грузы с оружием для Украины являются законной целью для России. В Кремле заявили, что поставки оружия на Украину способствуют обострению ситуации и негативно влияют на переговоры.

https://1prime.ru/20240522/rumyniya-848415948.html

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румыния, украина, оружие, новости