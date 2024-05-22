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Минсельхоз распределил объем для поставок сахара в ЕАЭС - 22.05.2024, ПРАЙМ
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Минсельхоз распределил объем для поставок сахара в ЕАЭС
Минсельхоз распределил объем для поставок сахара в ЕАЭС - 22.05.2024, ПРАЙМ
Минсельхоз распределил объем для поставок сахара в ЕАЭС
Минсельхоз распределил установленный кабмином РФ объем для поставок сахара в Евразийский экономический союз, так, объем для поставок тростникового или... | 22.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-22T10:01+0300
2024-05-22T10:01+0300
экономика
россия
еаэс
сахар
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Минсельхоз распределил установленный кабмином РФ объем для поставок сахара в Евразийский экономический союз, так, объем для поставок тростникового или свекловичного сахара и химически чистой сахарозы в твердом состоянии в ЕАЭС получили 16 организаций, сообщает ведомство. "Минсельхоз России распределил между участниками внешнеторговой деятельности 181,5 тысячи тонн сахара тростникового или свекловичного и химически чистой сахарозы в твердом состоянии для вывоза в государства – члены Евразийского экономического союза. Всего объем для поставок указанной продукции в ЕАЭС получили 16 организаций", - говорится в сообщении. Временный запрет на экспорт сахара введен постановлением правительства и действует с начала мая по 31 августа 2024 года. Мера направлена на поддержание стабильности внутреннего продовольственного рынка, напоминает ведомство. При этом постановлением предусмотрен ряд исключений. Так, поставки сахара возможны в страны ЕАЭС в определенных объемах. В частности, в Армению разрешено экспортировать 28 тысяч тонн, в Белоруссию – 5 тысяч тонн, в Казахстан – 120 тысяч тонн, в Киргизию – 28,5 тысячи тонн. Распределить эти объемы между участниками внешнеторговой деятельности было поручено Минсельхозу.
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россия, еаэс, сахар
Экономика, РОССИЯ, ЕАЭС, сахар
10:01 22.05.2024
 
Минсельхоз распределил объем для поставок сахара в ЕАЭС

Минсельхоз распределил установленный кабмином объем для поставок сахара в ЕАЭС

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПогрузка мешков с сахаром в вагон
Погрузка мешков с сахаром в вагон - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости . Виталий Аньков
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Минсельхоз распределил установленный кабмином РФ объем для поставок сахара в Евразийский экономический союз, так, объем для поставок тростникового или свекловичного сахара и химически чистой сахарозы в твердом состоянии в ЕАЭС получили 16 организаций, сообщает ведомство.
"Минсельхоз России распределил между участниками внешнеторговой деятельности 181,5 тысячи тонн сахара тростникового или свекловичного и химически чистой сахарозы в твердом состоянии для вывоза в государства – члены Евразийского экономического союза. Всего объем для поставок указанной продукции в ЕАЭС получили 16 организаций", - говорится в сообщении.
Временный запрет на экспорт сахара введен постановлением правительства и действует с начала мая по 31 августа 2024 года. Мера направлена на поддержание стабильности внутреннего продовольственного рынка, напоминает ведомство.
При этом постановлением предусмотрен ряд исключений. Так, поставки сахара возможны в страны ЕАЭС в определенных объемах. В частности, в Армению разрешено экспортировать 28 тысяч тонн, в Белоруссию – 5 тысяч тонн, в Казахстан – 120 тысяч тонн, в Киргизию – 28,5 тысячи тонн. Распределить эти объемы между участниками внешнеторговой деятельности было поручено Минсельхозу.
Сахар - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2024
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