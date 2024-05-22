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ВС России нанесли удар беспилотником по военному порту Очакова

ВС России нанесли удар беспилотником по военному порту Очакова - 22.05.2024, ПРАЙМ

ВС России нанесли удар беспилотником по военному порту Очакова

Вооруженные силы России нанесли удар дроном по военному порту города Очаков в Николаевской области, где ВСУ готовили атаку и высадку десанта на Кинбурнскую... | 22.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-22T12:12+0300

2024-05-22T12:12+0300

2024-05-22T12:13+0300

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ДОНЕЦК, 22 мая - ПРАЙМ. Вооруженные силы России нанесли удар дроном по военному порту города Очаков в Николаевской области, где ВСУ готовили атаку и высадку десанта на Кинбурнскую косу. Об этом агентству РИА Новости заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Очаков Николаевской области ночью 22 мая получил серию прилетов по военным объектам. В основном, все военные объекты расположены на побережье, куда гражданским вход запрещен", — сказал он.Лебедев также добавил, что было нанесено два удара, при этом два БПЛА были сбиты, а третий приземлился в военном порту города.По словам координатра подполья, некоторое время назад в порт привезли различные плавсредства, включая катеры и гидроциклы. Он также добавил, что есть предположение, что из Очакова готовились нападение и высадка десанта на Кинбурнскую косу.

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