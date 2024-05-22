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Киев готовится к потерям территорий, сообщили СМИ
Киев готовится к потерям территорий, сообщили СМИ - 22.05.2024, ПРАЙМ
Киев готовится к потерям территорий, сообщили СМИ
Военные чиновники в Киеве посоветовали гражданам Украины приготовиться к потере территорий в течение ближайших месяцев, пишет издание Foreign Affairs. | 22.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-22T09:30+0300
2024-05-22T09:30+0300
2024-05-22T09:30+0300
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Военные чиновники в Киеве посоветовали гражданам Украины приготовиться к потере территорий в течение ближайших месяцев, пишет издание Foreign Affairs."Высокопоставленные военные чиновники и сотрудники разведки в Киеве советуют украинцам приготовиться к территориальным потерям в ближайшие месяцы", — сказано в материале.Бывший сотрудник Национального совета по разведке США Эрик Киарамелла в свою очередь считает, что дополнительная военная помощь от Вашингтона и мобилизация не решат проблему на Украине.Президент Украины Владимир Зеленский ранее описал положение в украинских вооруженных силах в Харьковской области как очень тяжелое, особенно в городе Волчанск, приграничном с Россией. Генштаб Вооруженных Сил Украины также признал сложную оперативную обстановку в Харьковской области и отметил успех российских войск.Министерство обороны России ранее также объявило о продвижении российских войск вглубь обороны противника и освобождении нескольких районов в Харьковской области.
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Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, Новости
Киев готовится к потерям территорий, сообщили СМИ
FA: украинцам посоветовали приготовиться к потере территорий в ближайшее время
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ.
Военные чиновники в Киеве посоветовали гражданам Украины приготовиться к потере территорий в течение ближайших месяцев, пишет
издание Foreign Affairs.
"Высокопоставленные военные чиновники и сотрудники разведки в Киеве советуют украинцам приготовиться к территориальным потерям в ближайшие месяцы", — сказано в материале.
Бывший сотрудник Национального совета по разведке США Эрик Киарамелла в свою очередь считает, что дополнительная военная помощь от Вашингтона и мобилизация не решат проблему на Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее описал положение в украинских вооруженных силах в Харьковской области как очень тяжелое, особенно в городе Волчанск, приграничном с Россией. Генштаб Вооруженных Сил Украины также признал сложную оперативную обстановку в Харьковской области и отметил успех российских войск.
Министерство обороны России ранее также объявило о продвижении российских войск вглубь обороны противника и освобождении нескольких районов в Харьковской области.
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