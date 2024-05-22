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"Стратегическое отступление". В США придумали название бегству ВСУ - 22.05.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240522/ukraina-848406139.html
"Стратегическое отступление". В США придумали название бегству ВСУ
"Стратегическое отступление". В США придумали название бегству ВСУ - 22.05.2024, ПРАЙМ
"Стратегическое отступление". В США придумали название бегству ВСУ
Вооруженные силы России под Харьковом продвигаются вперед, заставляют ВСУ отступать, такая тактика на принесет пользы Киеву. Об этом пишет обозреватель Эндрю... | 22.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-22T13:33+0300
2024-05-22T13:33+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Вооруженные силы России под Харьковом продвигаются вперед, заставляют ВСУ отступать, такая тактика на принесет пользы Киеву. Об этом пишет обозреватель Эндрю Крамер в статье для The New York Times.Крамер, со ссылкой на украинских военных, отметил, что российские войска штурмуют позиции ВСУ с разных направлений."Они ведут огонь из артиллерии с большого расстояния, уничтожают все, а затем небольшими группами штурмуют, но в большом количестве и с разных направлений", - рассказал один из источников.Как говорят офицеры ВСУ, тактика ВС России изменилась. В итоге российские военные отбросили ВСУ на несколько километров, а украинское правительство отстаивает стратегическое отступление.Полный текст читайте на ИноСМИ
https://1prime.ru/20240522/zelenskiy-848394325.html
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россия, украина, сша, харьков
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, США, ХАРЬКОВ
13:33 22.05.2024
 
"Стратегическое отступление". В США придумали название бегству ВСУ

NYT: ВСУ стратегически отступают из-за натиска российских войск под Харьковом

© Фото : Unsplash/Terrillo WallsФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2024
© Фото : Unsplash/Terrillo Walls
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Вооруженные силы России под Харьковом продвигаются вперед, заставляют ВСУ отступать, такая тактика на принесет пользы Киеву. Об этом пишет обозреватель Эндрю Крамер в статье для The New York Times.
Крамер, со ссылкой на украинских военных, отметил, что российские войска штурмуют позиции ВСУ с разных направлений.
"Они ведут огонь из артиллерии с большого расстояния, уничтожают все, а затем небольшими группами штурмуют, но в большом количестве и с разных направлений", - рассказал один из источников.
Как говорят офицеры ВСУ, тактика ВС России изменилась. В итоге российские военные отбросили ВСУ на несколько километров, а украинское правительство отстаивает стратегическое отступление.
Полный текст читайте на ИноСМИ
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09:43
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАСШАХАРЬКОВ
 
 
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