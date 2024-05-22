https://1prime.ru/20240522/ukraina-848406139.html

"Стратегическое отступление". В США придумали название бегству ВСУ

"Стратегическое отступление". В США придумали название бегству ВСУ - 22.05.2024, ПРАЙМ

"Стратегическое отступление". В США придумали название бегству ВСУ

Вооруженные силы России под Харьковом продвигаются вперед, заставляют ВСУ отступать, такая тактика на принесет пользы Киеву. Об этом пишет обозреватель Эндрю... | 22.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-22T13:33+0300

2024-05-22T13:33+0300

2024-05-22T13:33+0300

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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Вооруженные силы России под Харьковом продвигаются вперед, заставляют ВСУ отступать, такая тактика на принесет пользы Киеву. Об этом пишет обозреватель Эндрю Крамер в статье для The New York Times.Крамер, со ссылкой на украинских военных, отметил, что российские войска штурмуют позиции ВСУ с разных направлений."Они ведут огонь из артиллерии с большого расстояния, уничтожают все, а затем небольшими группами штурмуют, но в большом количестве и с разных направлений", - рассказал один из источников.Как говорят офицеры ВСУ, тактика ВС России изменилась. В итоге российские военные отбросили ВСУ на несколько километров, а украинское правительство отстаивает стратегическое отступление.Полный текст читайте на ИноСМИ

https://1prime.ru/20240522/zelenskiy-848394325.html

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россия, украина, сша, харьков