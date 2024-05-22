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"Получилось случайно": в Киеве сделали дерзкое заявление о России
"Получилось случайно": в Киеве сделали дерзкое заявление о России - 22.05.2024, ПРАЙМ
"Получилось случайно": в Киеве сделали дерзкое заявление о России
Вооруженные силы Украины могли бы наносить удары западными вооружениями "вглубь" российской территории и делать вид, что это случайно. такое мнение выразил в... | 22.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-22T15:35+0300
2024-05-22T15:35+0300
2024-05-22T15:35+0300
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины могли бы наносить удары западными вооружениями "вглубь" российской территории и делать вид, что это случайно. такое мнение выразил в интервью Telegraf бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.Украинский политик призвал обратить внимание на происходящее в Харьковской области и поставить вопрос ребром."Или мы серьезные партнеры — и Запад прекращает бояться собственной тени, дает нам "добро", и Украина начинает активно подавлять соответствующим оружием объекты военного плана в глубине России, <…> или мы будем вынуждены бить сами, делая вид, что так получилось случайно", - сказал Огрызко.Ранее Министерство обороны России сообщило, что Вооруженные силы страны продвинулись в глубину противника в харьковской области.
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Спецоперация на Украине, УКРАИНА, РОССИЯ
"Получилось случайно": в Киеве сделали дерзкое заявление о России
Экс-глава МИД Украины предложил бить вглубь России и делать вид, что это "случайно"
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ.
Вооруженные силы Украины могли бы наносить удары западными вооружениями "вглубь" российской территории и делать вид, что это случайно. такое мнение выразил в интервью Telegraf
бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.
Украинский политик призвал обратить внимание на происходящее в Харьковской области и поставить вопрос ребром.
"Или мы серьезные партнеры — и Запад прекращает бояться собственной тени, дает нам "добро", и Украина начинает активно подавлять соответствующим оружием объекты военного плана в глубине России, <…> или мы будем вынуждены бить сами, делая вид, что так получилось случайно", - сказал Огрызко.
Ранее Министерство обороны России сообщило, что Вооруженные силы страны продвинулись в глубину противника в харьковской области.
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