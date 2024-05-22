https://1prime.ru/20240522/ukraina-848412011.html

"Получилось случайно": в Киеве сделали дерзкое заявление о России

"Получилось случайно": в Киеве сделали дерзкое заявление о России - 22.05.2024, ПРАЙМ

"Получилось случайно": в Киеве сделали дерзкое заявление о России

Вооруженные силы Украины могли бы наносить удары западными вооружениями "вглубь" российской территории и делать вид, что это случайно. такое мнение выразил в... | 22.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-22T15:35+0300

2024-05-22T15:35+0300

2024-05-22T15:35+0300

спецоперация на украине

украина

россия

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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины могли бы наносить удары западными вооружениями "вглубь" российской территории и делать вид, что это случайно. такое мнение выразил в интервью Telegraf бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.Украинский политик призвал обратить внимание на происходящее в Харьковской области и поставить вопрос ребром."Или мы серьезные партнеры — и Запад прекращает бояться собственной тени, дает нам "добро", и Украина начинает активно подавлять соответствующим оружием объекты военного плана в глубине России, <…> или мы будем вынуждены бить сами, делая вид, что так получилось случайно", - сказал Огрызко.Ранее Министерство обороны России сообщило, что Вооруженные силы страны продвинулись в глубину противника в харьковской области.

https://1prime.ru/20240522/zelenskiy-848394325.html

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