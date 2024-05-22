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В ГД одобрили добровольное клеймение некоторых ювелирных издений
В ГД одобрили добровольное клеймение некоторых ювелирных издений - 22.05.2024, ПРАЙМ
В ГД одобрили добровольное клеймение некоторых ювелирных издений
Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении законопроект о добровольном порядке клеймения ювелирных изделий, маркированных... | 22.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-22T10:57+0300
2024-05-22T10:57+0300
2024-05-22T10:57+0300
ювелирные украшения
еаэс
госдума
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении законопроект о добровольном порядке клеймения ювелирных изделий, маркированных средствами идентификации и предназначенных для продажи за пределами Евразийского экономического союза (ЕАЭС). На рассмотрение Думы его планируется вынести в июне.Документ, внесенный правительством, разработан во исполнение поручения президента России Владимира Путина по итогам его встречи с членами общероссийской общественной организации "Деловая Россия".Законопроект предусматривает, что с 1 сентября 2024 года клеймение государственным пробирным клеймом ювелирных и других изделий из золота, платины и металлов платиновой группы отечественного производства, предназначенных для экспорта в государства за пределами ЕАЭС, станет добровольным. Но при этом на изделия должен быть нанесен двухмерный штриховой код Федеральной пробирной палаты.Соответствующие изменения вносятся в закон "О драгоценных металлах и драгоценных камнях".Согласно действующей редакции этого закона, ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов, произведенные в России или ввезенные в нее для продажи, подлежат опробованию и клеймению государственным пробирным клеймом. Однако иногда физическое клеймо воспринимается потенциальными зарубежными покупателями как дефект и снижает конкурентоспособность российских ювелирных изделий.
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ювелирные украшения, еаэс, госдума
ювелирные украшения, ЕАЭС, Госдума
В ГД одобрили добровольное клеймение некоторых ювелирных издений
Комитет ГД одобрил добровольное клеймение ювелирных изделий при продаже за пределы ЕАЭС
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении законопроект о добровольном порядке клеймения ювелирных изделий, маркированных средствами идентификации и предназначенных для продажи за пределами Евразийского экономического союза (ЕАЭС). На рассмотрение Думы его планируется вынести в июне.
Документ, внесенный правительством, разработан во исполнение поручения президента России Владимира Путина по итогам его встречи с членами общероссийской общественной организации "Деловая Россия".
Законопроект предусматривает, что с 1 сентября 2024 года клеймение государственным пробирным клеймом ювелирных и других изделий из золота, платины и металлов платиновой группы отечественного производства, предназначенных для экспорта в государства за пределами ЕАЭС, станет добровольным. Но при этом на изделия должен быть нанесен двухмерный штриховой код Федеральной пробирной палаты.
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Соответствующие изменения вносятся в закон "О драгоценных металлах и драгоценных камнях".
Согласно действующей редакции этого закона, ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов, произведенные в России или ввезенные в нее для продажи, подлежат опробованию и клеймению государственным пробирным клеймом. Однако иногда физическое клеймо воспринимается потенциальными зарубежными покупателями как дефект и снижает конкурентоспособность российских ювелирных изделий.