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В ГД одобрили добровольное клеймение некоторых ювелирных издений

В ГД одобрили добровольное клеймение некоторых ювелирных издений - 22.05.2024, ПРАЙМ

В ГД одобрили добровольное клеймение некоторых ювелирных издений

Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении законопроект о добровольном порядке клеймения ювелирных изделий, маркированных... | 22.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-22T10:57+0300

2024-05-22T10:57+0300

2024-05-22T10:57+0300

ювелирные украшения

еаэс

госдума

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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении законопроект о добровольном порядке клеймения ювелирных изделий, маркированных средствами идентификации и предназначенных для продажи за пределами Евразийского экономического союза (ЕАЭС). На рассмотрение Думы его планируется вынести в июне.Документ, внесенный правительством, разработан во исполнение поручения президента России Владимира Путина по итогам его встречи с членами общероссийской общественной организации "Деловая Россия".Законопроект предусматривает, что с 1 сентября 2024 года клеймение государственным пробирным клеймом ювелирных и других изделий из золота, платины и металлов платиновой группы отечественного производства, предназначенных для экспорта в государства за пределами ЕАЭС, станет добровольным. Но при этом на изделия должен быть нанесен двухмерный штриховой код Федеральной пробирной палаты.Соответствующие изменения вносятся в закон "О драгоценных металлах и драгоценных камнях".Согласно действующей редакции этого закона, ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов, произведенные в России или ввезенные в нее для продажи, подлежат опробованию и клеймению государственным пробирным клеймом. Однако иногда физическое клеймо воспринимается потенциальными зарубежными покупателями как дефект и снижает конкурентоспособность российских ювелирных изделий.

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ювелирные украшения, еаэс, госдума