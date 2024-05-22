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В МИД предрекли провал зеленой политики ЕС при запрете на ввоз урана из РФ - 22.05.2024, ПРАЙМ
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В МИД предрекли провал зеленой политики ЕС при запрете на ввоз урана из РФ
В МИД предрекли провал зеленой политики ЕС при запрете на ввоз урана из РФ - 22.05.2024, ПРАЙМ
В МИД предрекли провал зеленой политики ЕС при запрете на ввоз урана из РФ
У зеленой политики ЕС вряд ли будут шансы на успех в случае, если Брюссель введет запрет на импорт российской урановой продукции, заявил в интервью агентству... | 22.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-22T07:05+0300
2024-05-22T07:05+0300
энергетика
атомная энергетика
уран
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. У зеленой политики ЕС вряд ли будут шансы на успех в случае, если Брюссель введет запрет на импорт российской урановой продукции, заявил в интервью агентству РИА Новости директор первого европейского департамента МИД РФ Артем Студенников. Ранее глава Минэнерго Бельгии Тинне ван дер Стратен заявила, что Брюссель на общеевропейском уровне хочет выступить против заключения новых контрактов на поставки урана для АЭС из России. "Без нашей урановой продукции столь пестуемый европейцами зеленый рост вряд ли будет иметь шансы на успех. Разумеется, на первый план выходит и проблема обеспечения безопасности тех реакторов, которые разрабатывались именно под российское топливо", — пояснил Студенников. По его словам, в таком же ключе Брюссель действовал, когда планировал навредить России путем запрета поставок трубопроводного газа. Он отметил, что "в Бельгии, да и во многих других европейских странах, настолько одержимы идеей посильнее навредить нашей стране, что ради этого готовы действовать во вред себе". "В этой же самоубийственной логике – и стремление запретить подписание новых контрактов на закупку российского урана для находящихся в странах Евросоюза АЭС", —добавил дипломат. В качестве примера он привел Бельгию, где в результате спровоцированного санкционной политикой Евросоюза энергетического кризиса правительство было вынуждено продлить сроки работы атомных станций сразу на 10 лет – до 2035 года. "Но даже с учетом этого прогнозируется сильный дефицит теплоснабжения в предстоящие отопительные сезоны, сохранение высоких тарифов на электроэнергию", - отметил Студенников. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
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атомная энергетика, уран, санкции против рф, ес
Энергетика, атомная энергетика, уран, санкции против РФ, ЕС
07:05 22.05.2024
 
В МИД предрекли провал зеленой политики ЕС при запрете на ввоз урана из РФ

МИД: зеленая политика ЕС может провалиться в случае запрета импорта урана из РФ

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. У зеленой политики ЕС вряд ли будут шансы на успех в случае, если Брюссель введет запрет на импорт российской урановой продукции, заявил в интервью агентству РИА Новости директор первого европейского департамента МИД РФ Артем Студенников.
Ранее глава Минэнерго Бельгии Тинне ван дер Стратен заявила, что Брюссель на общеевропейском уровне хочет выступить против заключения новых контрактов на поставки урана для АЭС из России.
"Без нашей урановой продукции столь пестуемый европейцами зеленый рост вряд ли будет иметь шансы на успех. Разумеется, на первый план выходит и проблема обеспечения безопасности тех реакторов, которые разрабатывались именно под российское топливо", — пояснил Студенников.
По его словам, в таком же ключе Брюссель действовал, когда планировал навредить России путем запрета поставок трубопроводного газа. Он отметил, что "в Бельгии, да и во многих других европейских странах, настолько одержимы идеей посильнее навредить нашей стране, что ради этого готовы действовать во вред себе".
"В этой же самоубийственной логике – и стремление запретить подписание новых контрактов на закупку российского урана для находящихся в странах Евросоюза АЭС", —добавил дипломат.
В качестве примера он привел Бельгию, где в результате спровоцированного санкционной политикой Евросоюза энергетического кризиса правительство было вынуждено продлить сроки работы атомных станций сразу на 10 лет – до 2035 года.
"Но даже с учетом этого прогнозируется сильный дефицит теплоснабжения в предстоящие отопительные сезоны, сохранение высоких тарифов на электроэнергию", - отметил Студенников.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
МАГАТЭ - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2024
В МАГАТЭ ожидают исключений в законе США о запрете на импорт урана из РФ
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