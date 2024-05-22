https://1prime.ru/20240522/volga-848388162.html
Автоэксперт спрогнозировал цены на новые машины Volga
Автоэксперт спрогнозировал цены на новые машины Volga - 22.05.2024, ПРАЙМ
Автоэксперт спрогнозировал цены на новые машины Volga
Стоимость новых автомобилей Volga предположительно составит около 2,5 миллиона рублей за седан C40, от 2,5 до 3 миллионов рублей за кроссовер K30 и от 3 до 3,5... | 22.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-22T05:33+0300
2024-05-22T05:33+0300
2024-05-22T05:33+0300
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Стоимость новых автомобилей Volga предположительно составит около 2,5 миллиона рублей за седан C40, от 2,5 до 3 миллионов рублей за кроссовер K30 и от 3 до 3,5 миллиона рублей за кроссовер К40, таким мнением с РИА Новости поделился автоэксперт Максим Кадаков. "Я думаю, что седан Volga будет примерно в той же цене, что и Lada Aura - около 2,5 миллиона рублей. Они хотят играть в так называемом сегменте masstige - массового престижа. Может быть, даже дешевле 2,5 миллиона рублей в зависимости от комплектации. При этом Volga лучше оснащена: более продвинутой мультимедийной системой, у неё больше подушек безопасности и мощнее мотор", - сказал он. Также, по мнению Кадакова, с этой моделью ставка производителей делается не столько на закупки со стороны госструктур - хотя, вероятно, это тоже подразумевается - сколько на активные покупки со стороны физлиц и частных компаний. "На мой взгляд, K30 будет стоить от 2,5 до 3 миллионов рублей, а К40 будет стоить от 3 до 3,5 миллиона рублей", - добавил автоэксперт. Он также отметил, что внешне седан Volga C40 напоминает китайский Changan Raeton Plus, кроссовер K30 - Oshan X5 Plus, а кроссовер К40 - Changan UNI-Z. Во вторник новый автомобильный бренд Volga презентовал свою модельную линейку на выставке ЦИПР-2024. Запуск серийного производства организует компания "Производство легковых автомобилей" на заводе в Нижнем Новгороде. Каком именно - официально не раскрывается, однако уточняется, что выпуск новинок планируется начать в 2024 году. Объем инвестиций в проект оценивается в более чем 60 миллиардов рублей. Летом прошлого года ныне первый вице-премьер РФ Денис Мантуров анонсировал возрождение автобренда "Волга", тогда он отмечал, что выпуск таких машин будет налажен в Нижнем Новгороде при поддержке технологического партнера.
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авто, volga gas, цены на легковые автомобили
Экономика, Авто, Volga Gas, цены на легковые автомобили
Автоэксперт спрогнозировал цены на новые машины Volga
Автоэксперт Кадаков: новые машины Volga будут стоить от 2,5 миллиона рублей
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Стоимость новых автомобилей Volga предположительно составит около 2,5 миллиона рублей за седан C40, от 2,5 до 3 миллионов рублей за кроссовер K30 и от 3 до 3,5 миллиона рублей за кроссовер К40, таким мнением с РИА Новости поделился автоэксперт Максим Кадаков.
"Я думаю, что седан Volga будет примерно в той же цене, что и Lada Aura - около 2,5 миллиона рублей. Они хотят играть в так называемом сегменте masstige - массового престижа. Может быть, даже дешевле 2,5 миллиона рублей в зависимости от комплектации. При этом Volga лучше оснащена: более продвинутой мультимедийной системой, у неё больше подушек безопасности и мощнее мотор", - сказал он.
Также, по мнению Кадакова, с этой моделью ставка производителей делается не столько на закупки со стороны госструктур - хотя, вероятно, это тоже подразумевается - сколько на активные покупки со стороны физлиц и частных компаний.
"На мой взгляд, K30 будет стоить от 2,5 до 3 миллионов рублей, а К40 будет стоить от 3 до 3,5 миллиона рублей", - добавил автоэксперт.
Он также отметил, что внешне седан Volga C40 напоминает китайский Changan Raeton Plus, кроссовер K30 - Oshan X5 Plus, а кроссовер К40 - Changan UNI-Z.
Во вторник новый автомобильный бренд Volga презентовал свою модельную линейку на выставке ЦИПР-2024. Запуск серийного производства организует компания "Производство легковых автомобилей" на заводе в Нижнем Новгороде. Каком именно - официально не раскрывается, однако уточняется, что выпуск новинок планируется начать в 2024 году. Объем инвестиций в проект оценивается в более чем 60 миллиардов рублей.
Летом прошлого года ныне первый вице-премьер РФ Денис Мантуров анонсировал возрождение автобренда "Волга", тогда он отмечал, что выпуск таких машин будет налажен в Нижнем Новгороде при поддержке технологического партнера.
Раскрыт объем инвестиций в новые автомобили Volga