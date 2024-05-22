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Истощенная и стареющая. Раскрыто, с чем столкнулась украинская армия - 22.05.2024, ПРАЙМ
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Истощенная и стареющая. Раскрыто, с чем столкнулась украинская армия
Истощенная и стареющая. Раскрыто, с чем столкнулась украинская армия - 22.05.2024, ПРАЙМ
Истощенная и стареющая. Раскрыто, с чем столкнулась украинская армия
Украина сталкивается с острой нехваткой живой силы, особенно молодых солдат, на фоне усиливающегося давления со стороны российских войск, пишет катарское СМИ Al | 22.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-22T22:51+0300
2024-05-22T22:51+0300
спецоперация на украине
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украина
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МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Украина сталкивается с острой нехваткой живой силы, особенно молодых солдат, на фоне усиливающегося давления со стороны российских войск, пишет катарское СМИ Al Jazeera.Ранее российская армия начала внезапное наступление в Харьковской области, получив крупные территориальные приобретения. Владимир Зеленский предупреждает о возможном продолжении этого наступления. Он призывает союзников направить больше средств ПВО и истребителей для защиты Украины.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКак отмечается в публикации, Украина испытывает нехватку солдат на отдельных участках линии фронта. В стране вступил в силу новый закон о мобилизации для восполнения нехватки живой силы на фронте. В частности, заключенным предоставляется возможность службы в армии."Новое законодательство направлено на укрепление истощенной – и стареющей – украинской армии", — говорится в статье.Скандальный закон о мобилизации, вступивший в силу на Украине, предписывает военнообязанным обновить данные в военкоматах в течение 60 дней с момента его вступления в силу и постоянно носить с собой военный билет. Кроме того, закон разрешил лишать уклонистов права управлять автомобилем.
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всу, украина
Спецоперация на Украине, ВСУ, УКРАИНА
22:51 22.05.2024
 
Истощенная и стареющая. Раскрыто, с чем столкнулась украинская армия

Al Jazeera: Украина сталкивается с острой нехваткой живой силы

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинские военные
Украинские военные - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Украина сталкивается с острой нехваткой живой силы, особенно молодых солдат, на фоне усиливающегося давления со стороны российских войск, пишет катарское СМИ Al Jazeera.
Ранее российская армия начала внезапное наступление в Харьковской области, получив крупные территориальные приобретения. Владимир Зеленский предупреждает о возможном продолжении этого наступления. Он призывает союзников направить больше средств ПВО и истребителей для защиты Украины.
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Как отмечается в публикации, Украина испытывает нехватку солдат на отдельных участках линии фронта. В стране вступил в силу новый закон о мобилизации для восполнения нехватки живой силы на фронте. В частности, заключенным предоставляется возможность службы в армии.
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21:41
"Новое законодательство направлено на укрепление истощенной – и стареющей – украинской армии", — говорится в статье.
Скандальный закон о мобилизации, вступивший в силу на Украине, предписывает военнообязанным обновить данные в военкоматах в течение 60 дней с момента его вступления в силу и постоянно носить с собой военный билет. Кроме того, закон разрешил лишать уклонистов права управлять автомобилем.
 
Спецоперация на УкраинеВСУУКРАИНА
 
 
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