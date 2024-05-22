https://1prime.ru/20240522/zakharova-848393836.html
Захарова сравнила Зеленского со старухой из сказки Пушкина
Захарова сравнила Зеленского со старухой из сказки Пушкина - 22.05.2024, ПРАЙМ
Захарова сравнила Зеленского со старухой из сказки Пушкина
Желание Владимира Зеленского видеть Китай на встрече по Украине в Швейцарии - абсурдно, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России... | 22.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-22T09:34+0300
2024-05-22T09:34+0300
2024-05-22T09:34+0300
спецоперация на украине
мария захарова
владимир зеленский
китай
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/11/848287951_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_a9617daebf7de58c1bec55fcedb31afd.jpg
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Желание Владимира Зеленского видеть Китай на встрече по Украине в Швейцарии - абсурдно, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.15-16 июня возле швейцарского города Люцерн состоится мирная конференция по Украине. Приглашения получили около 160 государств, России в их числе нет.Зеленский в беседе с агентством Reuters заявлял, что Киев хочет, чтобы представители Китая приняли участие в конференции. При этом Пекин не раз выражал готовность поучаствовать в переговорах между Россией и Украиной.Захарова прокомментировала слова зеленского в эфире радио Sputnik. Она сравнила заявление с требованиями старухи из сказки о "Рыбаке и рыбке"."Он, конечно, никогда ничего не читал и ничем не владел с точки зрения науки, образования. Тут вопрос закрыт очевидно... Здравый смысл здесь тоже не подходит. Но какое-то хотя бы чувство самосохранения, что ли, может ему подсказать, что это настолько все абсурдно, что он заявляет, что лучше такого не говорить?", - задалась вопросом дипломат.
https://1prime.ru/20240521/lavrov-848366364.html
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/11/848287951_146:0:2875:2047_1920x0_80_0_0_a143640b400e7291f14a0e9522334828.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мария захарова, владимир зеленский, китай
Спецоперация на Украине, Мария Захарова, Владимир Зеленский, КИТАЙ
Захарова сравнила Зеленского со старухой из сказки Пушкина
Захарова назвала желание Зеленского видеть Китай на встрече по Украине
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Желание Владимира Зеленского видеть Китай на встрече по Украине в Швейцарии - абсурдно, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
15-16 июня возле швейцарского города Люцерн состоится мирная конференция по Украине. Приглашения получили около 160 государств, России в их числе нет.
Зеленский в беседе с агентством Reuters заявлял, что Киев хочет, чтобы представители Китая приняли участие в конференции. При этом Пекин не раз выражал готовность поучаствовать в переговорах между Россией и Украиной.
Захарова прокомментировала слова зеленского в эфире радио Sputnik. Она сравнила заявление с требованиями старухи из сказки о "Рыбаке и рыбке".
"Он, конечно, никогда ничего не читал и ничем не владел с точки зрения науки, образования. Тут вопрос закрыт очевидно... Здравый смысл здесь тоже не подходит. Но какое-то хотя бы чувство самосохранения, что ли, может ему подсказать, что это настолько все абсурдно, что он заявляет, что лучше такого не говорить?", - задалась вопросом дипломат.
Запад хочет подмять Восток под себя, заявил Лавров