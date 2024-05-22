https://1prime.ru/20240522/zakharova-848393836.html

Захарова сравнила Зеленского со старухой из сказки Пушкина

Захарова сравнила Зеленского со старухой из сказки Пушкина - 22.05.2024, ПРАЙМ

Захарова сравнила Зеленского со старухой из сказки Пушкина

Желание Владимира Зеленского видеть Китай на встрече по Украине в Швейцарии - абсурдно, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России... | 22.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-22T09:34+0300

2024-05-22T09:34+0300

2024-05-22T09:34+0300

спецоперация на украине

мария захарова

владимир зеленский

китай

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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Желание Владимира Зеленского видеть Китай на встрече по Украине в Швейцарии - абсурдно, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.15-16 июня возле швейцарского города Люцерн состоится мирная конференция по Украине. Приглашения получили около 160 государств, России в их числе нет.Зеленский в беседе с агентством Reuters заявлял, что Киев хочет, чтобы представители Китая приняли участие в конференции. При этом Пекин не раз выражал готовность поучаствовать в переговорах между Россией и Украиной.Захарова прокомментировала слова зеленского в эфире радио Sputnik. Она сравнила заявление с требованиями старухи из сказки о "Рыбаке и рыбке"."Он, конечно, никогда ничего не читал и ничем не владел с точки зрения науки, образования. Тут вопрос закрыт очевидно... Здравый смысл здесь тоже не подходит. Но какое-то хотя бы чувство самосохранения, что ли, может ему подсказать, что это настолько все абсурдно, что он заявляет, что лучше такого не говорить?", - задалась вопросом дипломат.

https://1prime.ru/20240521/lavrov-848366364.html

китай

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мария захарова, владимир зеленский, китай