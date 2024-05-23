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Украинцы уходят. Стало известно, что произошло в ДНР
Украинцы уходят. Стало известно, что произошло в ДНР - 23.05.2024, ПРАЙМ
Украинцы уходят. Стало известно, что произошло в ДНР
Вооруженные силы России уичтожили все линии обороны ВСУ возле Клещеевки и Андреевки в ДНР, украинцы уходят из этого района. Об этом заявил британский эксперт... | 23.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-23T15:28+0300
2024-05-23T15:28+0300
2024-05-23T15:28+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Вооруженные силы России уичтожили все линии обороны ВСУ возле Клещеевки и Андреевки в ДНР, украинцы уходят из этого района. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.Ранее 22 мая Министерство обороны РФ сообщило о взятии под контроль Клещеевки подразделениями группировки "Юг"."Они (Россия. — Прим. ред.) полностью контролируют Клещеевку, и есть сообщения о том, что все линии украинской обороны в этом районе теперь полностью и безвозвратно уничтожены", - сказал он.По словам эксперта, Вооруженные силы Украины в ДНР отступают. Так, подчеркнул Меркурис, территория в несколько десятков квадратных километров скоро перейдет под контроль России.
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днр, всу
Спецоперация на Украине, ДНР, ВСУ
Украинцы уходят. Стало известно, что произошло в ДНР
Меркурис: украинцы покидают всю территорию в районе Клещеевки и Андреевки
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ.
Вооруженные силы России уичтожили все линии обороны ВСУ возле Клещеевки и Андреевки в ДНР, украинцы уходят из этого района. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube
.
Ранее 22 мая Министерство обороны РФ сообщило о взятии под контроль Клещеевки подразделениями группировки "Юг".
"Они (Россия. — Прим. ред.) полностью контролируют Клещеевку, и есть сообщения о том, что все линии украинской обороны в этом районе теперь полностью и безвозвратно уничтожены", - сказал он.
По словам эксперта, Вооруженные силы Украины в ДНР отступают. Так, подчеркнул Меркурис, территория в несколько десятков квадратных километров скоро перейдет под контроль России.
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