https://1prime.ru/20240523/ukraina-848449516.html

Украинцы уходят. Стало известно, что произошло в ДНР

Украинцы уходят. Стало известно, что произошло в ДНР - 23.05.2024, ПРАЙМ

Украинцы уходят. Стало известно, что произошло в ДНР

Вооруженные силы России уичтожили все линии обороны ВСУ возле Клещеевки и Андреевки в ДНР, украинцы уходят из этого района. Об этом заявил британский эксперт... | 23.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-23T15:28+0300

2024-05-23T15:28+0300

2024-05-23T15:28+0300

спецоперация на украине

днр

всу

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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Вооруженные силы России уичтожили все линии обороны ВСУ возле Клещеевки и Андреевки в ДНР, украинцы уходят из этого района. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.Ранее 22 мая Министерство обороны РФ сообщило о взятии под контроль Клещеевки подразделениями группировки "Юг"."Они (Россия. — Прим. ред.) полностью контролируют Клещеевку, и есть сообщения о том, что все линии украинской обороны в этом районе теперь полностью и безвозвратно уничтожены", - сказал он.По словам эксперта, Вооруженные силы Украины в ДНР отступают. Так, подчеркнул Меркурис, территория в несколько десятков квадратных километров скоро перейдет под контроль России.

https://1prime.ru/20240523/vsu-848426177.html

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днр, всу