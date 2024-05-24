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США передадут Украине новую партию вооружений
США передадут Украине новую партию вооружений - 24.05.2024, ПРАЙМ
США передадут Украине новую партию вооружений
Соединенные Штаты передадут Украине новую "военную помощь" на 275 миллионов долларов, заявил госсекретарь Энтони Блинкен. | 24.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-24T21:45+0300
2024-05-24T21:45+0300
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ВАШИНГТОН, 24 мая - ПРАЙМ. Соединенные Штаты передадут Украине новую "военную помощь" на 275 миллионов долларов, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.По его словам, вооружение будет отправлено в кратчайшие сроки, а предыдущий пакет уже доставлен на линию фронт. "Этот пакет помощи на 275 миллионов долларов, который является частью наших усилий по помощи Украине в отражении атак России около Харькова, содержит возможности, представляющие срочную необходимость", - отметил Блинкен.В пакет войдут боеприпасы для HIMARS и артиллерийские снаряды, а также противотанковые средства, высокоточные авиаснаряды и другое. "Помощь из предыдущих пакетов уже достигла линии фронта, и мы предоставим новую помощь так скоро, как сможем", - отметил госсекретарь. Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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сша, энтони блинкен, оружие, украина
Спецоперация на Украине, США, Энтони Блинкен, оружие, УКРАИНА
США передадут Украине новую партию вооружений
Блинкен: США передадут Киеву снаряды и артиллерию на 275 млн долларов
ВАШИНГТОН, 24 мая - ПРАЙМ. Соединенные Штаты передадут Украине новую "военную помощь" на 275 миллионов долларов, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.
По его словам, вооружение будет отправлено в кратчайшие сроки, а предыдущий пакет уже доставлен на линию фронт.
"Этот пакет помощи на 275 миллионов долларов, который является частью наших усилий по помощи Украине в отражении атак России около Харькова, содержит возможности, представляющие срочную необходимость", - отметил Блинкен.
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В пакет войдут боеприпасы для HIMARS и артиллерийские снаряды, а также противотанковые средства, высокоточные авиаснаряды и другое.
"Помощь из предыдущих пакетов уже достигла линии фронта, и мы предоставим новую помощь так скоро, как сможем", - отметил госсекретарь.
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.