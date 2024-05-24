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СМИ предположило, куда могут пойти деньги США для Киева
СМИ предположило, куда могут пойти деньги США для Киева - 24.05.2024, ПРАЙМ
СМИ предположило, куда могут пойти деньги США для Киева
Дополнительные денежные средства для Украины, о выделении которых на предыдущей неделе объявили в Вашингтоне, могут быть направлены на стимулирование военного... | 24.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-24T15:56+0300
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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Дополнительные денежные средства для Украины, о выделении которых на предыдущей неделе объявили в Вашингтоне, могут быть направлены на стимулирование военного производства в Европе, а также на переманивание потенциальных клиентов России, пишет Defense One, ссылаясь на работников госдепартамента США. Госсекретарь Энтони Блинкен ранее заявил, что Соединенные Штаты направят 2 миллиарда долларов допфинансирования на производство вооружений на Украине и закупки их Киевом. "Пакет помощи Украине, о котором недавно объявили, может быть использован для стимулирования европейской оружейной промышленности, финансирования совместного производства оружия США и Украиной и даже чтобы помочь переманить страны от российского оружейного рынка", - отмечается в публикации. При этом, по данным издания, большая часть из двухмиллиардного пакета, вероятнее всего, будет направлена на покупку вооружений для Киева. Но значительную часть указанной суммы направят, в частности, на стимулирование оружейного производства. Как считает опрошенный изданием чиновник, деньги могут вложить в производство на территории Болгарии, Румынии и Черногории. При этом власти США рассматривают возможность субсидирования в Восточной Европе закупок оружия американского производства при условия инвестирования во внутреннее производство с последующей передачей части вооружений Киеву. Деньги могут также быть направлены на предоставление займов партнерам, чтобы убедить их отказаться от систем российского производства и сделать выбор в пользу аналогов из США. Соединенные Штаты, возможно, направят эти средства для оплаты нового американского оружия, которое заменит российское, отправленное Киеву. Программа может затронуть латиноамериканские и африканские государства, однако, как заметил один из собеседников издания, данный проект не является приоритетным. Россия считает, что поставки оружия Киеву мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны Североатлантического альянса в конфликт и являются "игрой с огнем". Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что любые грузы, содержащие вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, Соединенные Штаты и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Британии, Германии, Италии, других стран. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Спецоперация на Украине, США, УКРАИНА, ВПК, ЕВРОПА, оружие
СМИ предположило, куда могут пойти деньги США для Киева
Defense One: деньги США для Киева могут пойти на развитие ВПК Европы
МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Дополнительные денежные средства для Украины, о выделении которых на предыдущей неделе объявили в Вашингтоне, могут быть направлены на стимулирование военного производства в Европе, а также на переманивание потенциальных клиентов России, пишет Defense One, ссылаясь на работников госдепартамента США.
Госсекретарь Энтони Блинкен ранее заявил, что Соединенные Штаты направят 2 миллиарда долларов допфинансирования на производство вооружений на Украине и закупки их Киевом.
"Пакет помощи Украине, о котором недавно объявили, может быть использован для стимулирования европейской оружейной промышленности, финансирования совместного производства оружия США и Украиной и даже чтобы помочь переманить страны от российского оружейного рынка", - отмечается в публикации.
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При этом, по данным издания, большая часть из двухмиллиардного пакета, вероятнее всего, будет направлена на покупку вооружений для Киева. Но значительную часть указанной суммы направят, в частности, на стимулирование оружейного производства. Как считает опрошенный изданием чиновник, деньги могут вложить в производство на территории Болгарии, Румынии и Черногории.
При этом власти США рассматривают возможность субсидирования в Восточной Европе закупок оружия американского производства при условия инвестирования во внутреннее производство с последующей передачей части вооружений Киеву. Деньги могут также быть направлены на предоставление займов партнерам, чтобы убедить их отказаться от систем российского производства и сделать выбор в пользу аналогов из США.
Соединенные Штаты, возможно, направят эти средства для оплаты нового американского оружия, которое заменит российское, отправленное Киеву. Программа может затронуть латиноамериканские и африканские государства, однако, как заметил один из собеседников издания, данный проект не является приоритетным.
Россия считает, что поставки оружия Киеву мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны Североатлантического альянса в конфликт и являются "игрой с огнем". Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что любые грузы, содержащие вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, Соединенные Штаты и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Британии, Германии, Италии, других стран. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.