https://1prime.ru/20240524/ssha-848488420.html

СМИ предположило, куда могут пойти деньги США для Киева

СМИ предположило, куда могут пойти деньги США для Киева - 24.05.2024, ПРАЙМ

СМИ предположило, куда могут пойти деньги США для Киева

Дополнительные денежные средства для Украины, о выделении которых на предыдущей неделе объявили в Вашингтоне, могут быть направлены на стимулирование военного... | 24.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-24T15:56+0300

2024-05-24T15:56+0300

2024-05-24T15:56+0300

спецоперация на украине

сша

украина

впк

европа

оружие

https://cdnn.1prime.ru/img/82705/97/827059763_0:245:5500:3339_1920x0_80_0_0_2f84673538a03ea9028a17889b5c156c.jpg

МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Дополнительные денежные средства для Украины, о выделении которых на предыдущей неделе объявили в Вашингтоне, могут быть направлены на стимулирование военного производства в Европе, а также на переманивание потенциальных клиентов России, пишет Defense One, ссылаясь на работников госдепартамента США. Госсекретарь Энтони Блинкен ранее заявил, что Соединенные Штаты направят 2 миллиарда долларов допфинансирования на производство вооружений на Украине и закупки их Киевом. "Пакет помощи Украине, о котором недавно объявили, может быть использован для стимулирования европейской оружейной промышленности, финансирования совместного производства оружия США и Украиной и даже чтобы помочь переманить страны от российского оружейного рынка", - отмечается в публикации. При этом, по данным издания, большая часть из двухмиллиардного пакета, вероятнее всего, будет направлена на покупку вооружений для Киева. Но значительную часть указанной суммы направят, в частности, на стимулирование оружейного производства. Как считает опрошенный изданием чиновник, деньги могут вложить в производство на территории Болгарии, Румынии и Черногории. При этом власти США рассматривают возможность субсидирования в Восточной Европе закупок оружия американского производства при условия инвестирования во внутреннее производство с последующей передачей части вооружений Киеву. Деньги могут также быть направлены на предоставление займов партнерам, чтобы убедить их отказаться от систем российского производства и сделать выбор в пользу аналогов из США. Соединенные Штаты, возможно, направят эти средства для оплаты нового американского оружия, которое заменит российское, отправленное Киеву. Программа может затронуть латиноамериканские и африканские государства, однако, как заметил один из собеседников издания, данный проект не является приоритетным. Россия считает, что поставки оружия Киеву мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны Североатлантического альянса в конфликт и являются "игрой с огнем". Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что любые грузы, содержащие вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, Соединенные Штаты и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Британии, Германии, Италии, других стран. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://1prime.ru/20240522/udary-848392088.html

сша

украина

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, украина, впк, европа, оружие